Sabalenka, è amore vero: il gioiello suggella l’unione

Aryna Sabalenka è rimasta a bocca aperta quando è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: adesso possiamo dirlo, è amore vero.

Ci sono intrecci e storie che, per quanto rari, testimoniano che è possibile, al contrario di quanto si pensi, essere amici e al tempo stesso rivali. E basta scomodare Roger Federer e Rafael Nadal, seppure oramai appartengano al passato del tennis, per fornirvi la prova di quanto sia vero quello che abbiamo appena affermato con una certa convinzione.

Lo svizzero e l’iberico non sono i soli, però, ad aver costruito un rapporto di autentica amicizia, di stima e di rispetto sul campo da tennis. C’è un’altra coppia, assolutamente inseparabile, che ci ricorda ogni giorno che lo sport, se affrontato nel modo giusto, può andare al di là di ogni cosa. Perfino della rivalità e della competizione, che sappiamo bene essere il motore di qualunque sport.

Dopo aver citato i due pluricampioni Slam, stavolta ci stiamo riferendo a due donne. Una è la regina indiscussa del ranking Wta, Aryna Sabalenka, mentre l’altra è la spagnola Paula Badosa. Ecco, forse non tutti lo sanno, ma le due tenniste sono quelle che nel gergo social si definirebbero BFF, ossia best friends forever. Sono l’una la migliore amica dell’altra e hanno dimostrato in più occasioni che la loro amicizia è indistruttibile. Che neanche il tennis è in grado di scalfirla.

Due cuori e una racchetta: la foto è una prova schiacciante

Un’altra prova ancora, a testimonianza di ciò, è quella che è arrivata nelle scorse ore attraverso i social network. La numero 1 del mondo aveva appena battuto Olga Danilovic, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, quando ha pubblicato nelle Instagram Stories una fotografia che non è passata inosservata.

Nello scatto in questione compaiono dei gioielli, che non sono, però, degli accessori qualsiasi. Sono quelli che la sua amica del cuore, Paula, ha creato in collaborazione con The 1916 Company, per il lancio ufficiale della collezione che ha ribattezzato Aces. Più che i gioielli in sé, che sono comunque bellissimi, soprattutto gli orecchini in oro e diamanti, a colpire i follower della tennista bielorussa è stato il bellissimo messaggio a corredo dello splendido dono.

“Per la mia regina! Spero che ti piacciano! Li ho fatti con tutto il mio amore”, si legge nel biglietto che la Badosa ha avuto cura di inserire nel pacco regalo, per sorprendere la sua amica. Un regalo che ha suggellato ulteriormente l’unione, davvero unica nel suo genere, tra le due amatissime tenniste.