Pronostico Paolini-Svitolina: l’azzurra si prende i quarti

Paolini-Svitolina è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Nessun patema, ma solamente la legge della più forte. Jasmine Paolini si è presa l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros senza particolari problemi, anzi senza nessun problema, contro l’ucraina Starodubtseva: sono bastati 70 minuti di gioco alla numero 4 del ranking mondiale per riuscire ad avere la meglio, in due set che hanno poco raccontato.

Deve sicuramente alzare il livello delle proprie prestazioni, comunque, Paolini, per avere la meglio contro la numero 14 della classifica mondiale, Elina Svitolina. Che avrà inoltre dalla sua parte anche tutto il pubblico parigino. Non perché ci siano dei problemi con la Paolini (impossibile andarle contro) ma perché Svitolina è la moglie di Monfils, uno che a Parigi ovviamente ha tanti estimatori. Giocare a tennis con il tifo contro non è mai facile, lo abbiamo capito nel corso di questi anni, però la Paolini ha “le spalle larghe” per riuscire a chiudere senza nemmeno chissà quali problemi questa partita.

Anche perché, l’avversaria, dopo 2 ore e 14 minuti di partita, quindi ha faticato parecchio, è arrivata a questo match dopo la vittoria contro Pera. Quindi la fatica accumulata si farà sicuramente sentire. E anche per questo che la Paolini di grossi problemi non ne dovrebbe avere. Sotto, nel nostro pronostico infine, andiamo a vedere come potrebbe finire.

Dove vedere Paolini-Svitolina in diretta tv e streaming

Il match Shelton-Alcaraz valido per gli ottavi di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso domenica 1 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà ancora non ha un orario ufficiale.

Paolini-Svitolina: il pronostico