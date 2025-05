Pronostico Zverev-Cobolli: la sfida inedita ha un padrone

Zverev-Cobolli è un match valido per il terzo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo aver vinto il 500 di Amburgo, Flavio Cobolli sta dando seguito a quelle prestazioni importanti che abbiamo visto in Germania la scorsa settimana. Un giocatore, l’azzurro, che inizia sensibilmente ad alzare il livello delle proprie prestazioni. Un giocatore che inoltre dà la sensazione di poter ancora crescere molto. E chissà, magari ci scappa il sogno.

Sogno. Sì, solamente in questo modo si potrebbe definire una vittoria contro Zverev, numero 3 del Mondo, che martedì scorso non ha avuto nessun problema a battere l’americano Tien. Tre a zero e tutti a casa felici senza praticamente nessuno scossone. Poi, nel secondo turno, altra vittoria schiacciante in questo caso contro De Jong. Sempre tre a zero, in 3 ore di gioco, con un livello di stato fisico in miglioramento. Quindi è abbastanza complicato per Cobolli riuscire ad avere la meglio. Certo, nel derby tutto italiano con Arnaldi, il tennista azzurro ha dimostrato non solo di stare bene fisicamente, ma anche mentalmente: nel quarto e ultimo set ha perso solamente un game mostrando una capacità di rimanere mentalmente dentro la partita che non è una cosa di poco conto. Serve altro, però, contro il tedesco. Lo ribadiamo.

Sarà la prima volta, inoltre, che i due si scontreranno. Un match inedito – e non è il primo caso in questo Roland Garros – quindi possibilità di andare a vedere i precedenti che una mano nel pronostico ce l’avrebbero potuta dare non ne abbiamo. Ma sotto, nel nostro pronostico della partita, vi diciamo quello che pensiamo.

Dove vedere Zverev-Cobolli in diretta tv e streaming

Il match Zverev-Cobolli valido per il terzo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso sabato 31 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 11:00.

Zverev-Cobolli: il pronostico

Sì, Cobolli qualche problemino lo potrebbe anche creare a Zverev, ma niente che il tedesco oggettivamente non sia in grado di gestire forte della sua esperienza e forte anche delle pressioni che nel corso della sua carriera ha affrontato. La vittoria, quindi di Zverev – in quattro set – ci sta. Quindi occhio anche alla quota Cobolli vincente almeno un set che stuzzica a 1,59 volte la posta.