Pronostico Sinner-Lehecka: non c’è due senza tre?

Jannik Sinner affronterà oggi Jiri Lehecka e cercherà di conquistare il pass necessario per accedere agli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe.

120 minuti. Tanto è servito, più o meno, a Jannik Sinner per sconfiggere Richard Gasquet, al suo ultimo match da tennista professionista. Il numero 1 del mondo ha concesso molto poco, come prevedibile, al suo avversario: il francese ha vinto solo 7 game tra il primo e il terzo parziale, rimediando un secchissimo 6 a 0, invece, nel secondo set.

Archiviata questa pratica ora è tempo, per il campione azzurro, di volgere lo sguardo al turno successivo e di iniziare a sognare un po’ più in grande. Al terzo turno, dopo aver superato in scioltezza due ostacoli, affronterà Jiri Lehecka, che al momento è il numero 34 del ranking Atp. Un avversario che farebbe bene a non sottovalutare, men che meno in questo frangente. Anche lui, infatti, si è reso protagonista di due belle vittorie di misura in questa prima settimana del Roland Garros, il che è chiaramente indicativo del fatto che sia particolarmente in forma.

Al primo turno ha rifilato un bel 3 a 0 all’australiano Jordan Thompson, mentre per accedere agli ottavi di finale ha dovuto vedersela contro Alejandro Davidovich Fokina, per battere il quale sono occorsi 4 parziali. Lui e Sinner sono su due livelli molto diversi, sì, ma le insidie potenzialmente insite in questo match non sono assolutamente da sottovalutare.

Come vedere Sinner-Lehecka in diretta tv e in streaming

Il match valido per il terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, sarà trasmesso in diretta tv sabato 31 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento. Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

A Sinner occorsero soli 2 set, lo scorso anno, a Pechino, per battere quello che sarà il suo avversario di oggi allo Slam d’Oltralpe. Prima ancora, sempre nel 2024, i due tennisti si erano affrontati a Indian Wells per la prima volta in assoluto, dove ad avere la meglio era stato, anche in quell’occasione, il numero 1 del mondo. Va da sé, dunque, che il nativo di San Candido sia il favorito per la vittoria di questo match, archiviato il quale entreranno nel vivo, finalmente, gli ottavi di finale. Occhio, però, però Lehecka, come detto in precedenza, potrebbe dare un po’ di filo da torcere al re dell’Atp e costringerlo a sudare più di quanto necessario: verosimilmente, si prevede una partita da almeno 32 game e non una vittoria schiacciante come le due precedenti.