Pronostico Willem II-Telstar: i fattori che faranno la differenza

Willem-Telstar è un match valido per il ritorno dello spareggio retrocessione in Olanda: probabili formazioni e pronostico

Il Willem ha fatto capire un paio di cose, nel match d’andata di questo spareggio per la permanenza in Eredivisie giocato in trasferta giovedì sera e finito 2-2. La prima: una squadra che ha giocato nel massimo campionato ha sicuramente qualcosa in più sotto l’aspetto fisico e anche mentale.

E poi ha un carattere diverso che fa la differenza. Sì, perché dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo, il gol del pari, quello che ha avviato la momentanea rimonta, è arrivato su autorete. Ma a fissare il finale, a 9′ dalla fine, ci ha pensato una Kehrer, che non ha segnato tantissimo nel corso dell’anno, ma che nel momento decisivo si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Quindi, è evidente, che in casa, il Willem parta favorito e possa raggiungere l’obiettivo stagionale.

Anche in una partita del genere, che in altri campionati sarebbe stata interpretata più con la voglia di non perdere che con l’intenzione di vincere, si sono visti diversi gol e il match ha regalato molte emozioni. Questione di mentalità, ovvio. Una mentalità che ha comunque permesso al Telstar di rimanere in corsa. Parliamo pur sempre di un pareggio conquistato in casa e quindi con la possibilità, anche, di andare a prendersi il risultato pieno in trasferta. Difficile, molto molto complicato, c’è da ribadirlo. Ma non del tutto impossibile. Certo, il fattore campo e tutti gli altri fattori che vi abbiamo messo in evidenza prima siamo sicuri potranno fare la differenza. Quindi il nostro pronostico è abbastanza indirizzato.

Come vedere Willem-Telstar in diretta tv e in streaming

La sfida Willem-Telstar, in programma domenica 1 giugno alle 18:00 e non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Willem al momento non ha nessuna quotazione su Goldbet e Lottomatica e Snai. Ce l’ha su Betsson, con un valore di 1,78 volte la posta.

Il pronostico

Il 2-2 dell’andata è un segnale importante: Willem favorito in questo match che giocherà in casa. La gara, così come successo nella serata di giovedì, dovrebbe comunque regalare almeno tre reti complessive. Ma la salvezza è indirizzata.

Le probabili formazioni di Willem-Telstar

WILLEM (4-2-3-1): Didillon; St. Jago, Lambert, Behounek, Sigurgeirsson; Bosch, Lachkar; Doodeman, Kaygin, Meerveld; Vaesen.

TELSTAR (3-5-2): Koeman; Apau, Koswal, Bakker; Noslin, Owusu, Offerhaus, Rossen, Hardeveld; El Kachati, Kaandorp.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1