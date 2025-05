Pronostico Paolini-Starodubtseva: la paura ribalta l’approccio

Paolini-Starodubtseva è un match valido per il terzo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Ha sofferto Jasmine Paolini. Ha rischiato nel match d’esordio contro la cinese Yue Yuan. Poi ha vinto semplice, la numero 4 del ranking mondiale e fresca vincitrice del Masters di Roma contro Tomljanovic. E sicuramente la paura avuta nel primo incontro ha fatto ribaltare tutto. Adesso, l’azzurra, sa benissimo che nessun impegno è da prendere sotto gamba.

Anche se giochi contro la numero 81 al mondo, l’ucraina Yulia Starodubtseva, che dopo essere entrata nel tabellone principale di questo Roland Garros da lucky loser, prima ha piegato Korpatsch e poi Potapova, senza nemmeno faticare così tanto in questo caso visto che la vittoria è arrivata in soli due set.

Possiamo parlare di stanchezza? Forse, ma è acqua passata. Jasmine ha ripreso a correre e a ripreso a colpire con il giusto ritmo e con la classe che le ha permesso anche di vincere, su questo terreno, le Olimpiadi dello scorso anno. Non ci sono confronti diretti tra queste due atlete, quindi non abbiamo un termine di paragone che ci possa dire come l’azzurra andrà ad affrontare la partita. Sicuramente, però, sotto l’aspetto dell’approccio, e lo abbiamo visto nel secondo turno, sarà completamente diverso da quanto visto al debutto nel torneo parigino. Niente scaramanzia: l’azzurra, per ovvi motivi, è una delle favorite per la vittoria finale.

Dove vedere Paolini-Starodubtseva in diretta tv e streaming

Il match Paolini-Starodubtseva valido per il secondo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 28 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 16:00.

Paolini-Starodubtseva : il pronostico

Si prenderà gli ottavi Jasmine Paolini, in un match che dovrebbe avere poca storia. La vittoria per due a zero ci appare quasi scontata in questo match, quindi la prima scelta è ovviamente l’affermazione con questo risultato finale. Stuzzica anche, ma è abbastanza complicata, pure l’1 + Over Games 17.5, che è messa in lavagna a 1,90 volte la posta dai bookmaker. Però ci potrebbe stare. La sicurezza, però, ve l’abbiamo già detta qual è.