Sinner, che affronto ai parigini: lusso sì, ma solo made in Italy

Jannik Sinner porta in giro per il mondo il lusso e l’esclusività del made in Italy: così a Parigi ha lasciato tutti di stucco con il suo affronto.

Lo scorso anno, quando aveva esordito sul campo di Wimbledon, un dettaglio aveva attirato l’attenzione di tutti. Jannik Sinner non aveva con sé un borsone qualunque, come quello che ogni tennista sulla faccia della terra porterebbe in campo per avere a portata di mano acqua, bevande energetiche, smartphone e snack vari.

Il numero 1 del mondo era sceso in campo tenendo sulla spalla un accessorio unico nel suo genere, ossia l’ormai iconico borsone con le cinghie rosse e verdi e il monogramma GG all over. Lusso targato Gucci, la maison di cui Jannik è, da ormai un bel po’ di tempo, nientepopodimeno che global brand ambassador. Il marchio, manco a dirlo, tiene tantissimo al suo testimonial, ed è per questo che ai piani alti dell’azienda italiana devono aver pensato che non fosse il caso di mandarlo a Parigi a mani vuote.

Ecco che, in occasione del Roland Garros, la maison ha dunque creato per il numero 1 del mondo un accessorio che è un po’ come il suo talento: unico, inimitabile. Stavolta non si tratta di un borsone, ma di uno zaino, anche in questo caso completamente personalizzato affinché Jannik potesse fare sfoggio di un dettaglio unico in tutto e per tutto.

Costa un occhio della testa, ma che eleganza Sinner!

Lo zaino non è però stato creato da zero: il modello è Ophidia, un cult per chi “mastica” la moda, ma Gucci lo ha rivisitato per tirarne fuori una versione che fosse pensata solo ed esclusivamente per il campione di origini altoatesine.

Quello indossato da Sinner a Parigi, tanto per cominciare, non è in tessuto, ma in pelle bianca, è caratterizzato dall’iconico monogramma GG ma è impreziosito, soprattutto, dalle iniziali del campione e da un nastro web di colore rosso e verde. Uno zaino extralusso, dunque, a cinque ma anche più stelle, che, alla luce delle sue caratteristiche e dall’ottima qualità dei materiali impiegati per la sua realizzazione, ha un costo decisamente alto.

Questo zaino, così com’è stato configurato per il tennista più amato e più forte del momento, ha un prezzo compreso, orientativamente, tra i 1400 e i 1500 euro. Costa un occhio della testa, sì, ma per il re del ranking Atp, si sa, non si bada a spese.