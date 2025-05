Weekend di fuoco per Berrettini e Satta: li hanno visti tutti

Matteo Berrettini e Melissa Satta, il weekend a Montecarlo si conclude con un’inaspettata fuga di notizie: sono stati visti da tutti.

Ha saltato il Roland Garros per il quarto anno consecutivo, ma non avrebbe potuto fare altrimenti. Gli addominali hanno ricominciato a fare le bizze ed è stato tanto saggio quanto strategico, da parte sua, sacrificare l’epilogo della stagione sulla terra battuta per preservare, in prospettiva, la parentesi sull’erba. Anche perché è lì, oramai lo sanno anche i muri, che ha ottenuto i migliori risultati nel corso della sua carriera.

Quando ha comunicato di essersi ritirato dallo Slam d’Oltralpe, ha anche sottolineato di essere già alle prese con la preparazione atletica, per cui Matteo Berrettini non ha lasciato davvero nulla al caso, anzi. Tutto è stato pianificato e studiato al millimetro affinché l’estate sui prati europei possa essere il più proficua e appagante possibile.

Tra un allenamento e l’altro, però, com’è giusto che sia, l’ex numero 6 del mondo non si fa mancare un po’ di sano – e doveroso, alla sua età – svago. Pare che sabato sera, per esempio, fosse al Twiga di Montecarlo, lo storico beach club di Flavio Briatore che è stato acquistato, non troppo tempo fa, dall’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Un locale frequentato da star di fama internazionale, appartenenti ai mondi più disparati, che ha spesso fatto da cornice alla nascita di nuovi amori o semplici frequentazioni.

Berrettini e Satta al Twiga: il racconto della talpa

Secondo le talpe dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, c’era anche il bel Matteo, sabato sera, all’esclusivo club che si trova lungo la Avenue Princesse Grace.

E non era solo, no. “Stava al tavolo con una ragazza”, si legge nel messaggio che Rosica ha screenshottato e pubblicato attraverso le Instagram Stories. Nel resoconto della sua talpa si legge, poi, che al Twiga c’era qualcun altro che Berrettini conosce molto bene, ossia la sua ex fidanzata Melissa Satta, in compagnia del partner Carlo Beretta.

Quelle relative a Matteo sono soli voci e non si hanno conferme ufficiali della sua frequentazione con una nuova ragazza, sebbene chiunque fosse al Twiga li abbia certamente visti. Sembra invece evidente, oramai, che la storia d’amore con Federica Lelli sia già bella che archiviata. I due non si vedono insieme da un po’ e non si scambiano neanche più un like sui social. Cosa che, nel ventunesimo secolo, è chiaramente indicativa di una rottura conclamata.