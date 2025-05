Pronostico Betis-Chelsea, Maresca contro il vecchio maestro: quante insidie

Betis-Chelsea è la finale dell’edizione 2024-25 della Conference League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Non ha riservato grandi sorprese questa edizione della Conference League. Le squadre sulla carta più quotate, compresa la Fiorentina – unica rappresentante della Serie A – sono riuscite ad arrivare fino in fondo, non smentendo i pronostici della vigilia. La Viola si è arresa al Betis dell’Ingeniero Manuel Pellegrini dopo una doppia semifinale equilibrata e tirata, decisa ai tempi supplementari ed in cui le maggiori qualità tecniche degli andalusi hanno finito per fare la differenza.

Dall’altro lato del tabellone non ha praticamente incontrato resistenza il grande favorito della manifestazione, il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues hanno sfruttato la Conference per dare spazio a giovani in rampa di lancio e ad elementi che in Premier League hanno giocato con il contagocce. Ma la rosa lunghissima e talentuosa dei londinesi ha permesso all’allenatore italiano, al suo primo anno sulla panchina del club di Londra, di approdare senza troppa fatica a Breslavia, città polacca sede della finale. Il Chelsea ha vinto tutte e sei le gare del girone e nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato Copenaghen, Legia Varsavia – i polacchi sono stati gli unici a battere gli inglesi ma a qualificazione ormai compromessa – e Djurgarden.

Più tortuoso invece il viaggio del Betis, che a Breslavia disputerà la sua prima finale continentale. I biancoverdi sono arrivati solo quindicesimi nel maxi-girone e sono dovuti passare dallo spareggio per staccare il pass per gli ottavi. Quando bisognava iniziare a fare sul serio, però – anche grazie ad un’importante ed ambiziosa campagna di rafforzamento nel mercato invernale – la squadra di Pellegrini non ha deluso le aspettative ed oltre alla Viola ha fatto fuori Genk, Vitoria Guimaraes e Jagiellonia.

Il Betis sogna con Antony e Isco

Il volto della grande seconda parte di stagione del Betis è stato indubbiamente Antony: l’ex giocatore di Ajax e Manchestet United ha trascinato gli andalusi – 4 gol in 8 partite – trovando quella serenità che gli era mancata in Inghilterra.

Pellegrini punta forte di su lui ma anche sulla qualità dell’eterno Isco – l’ex fantasista del Real Madrid in maglia biancoverde sta vivendo una seconda giovinezza. Senza dimenticare, poi, l’esplosività del talentuoso Abde Ezzalzouli, decisivo sia all’andata che al ritorno nella semifinale con la Fiorentina, castigata per ben due volte.

Il Betis ha concluso la Liga con un pareggio – il terzo nelle ultime tre partite – con il Valencia. Con la testa alla finale, gli uomini di Pellegrini hanno un po’ tirato i remi in barca quando hanno perso il duello per il quinto posto con il Villarreal: hanno chiuso sesti e nella prossima stagione, qualunque dovesse essere l’esito del match di Breslavia, giocheranno in Europa League. Al contrario, il Chelsea è riuscito a finire tra le prime cinque della classifica finale della Premier League, riconquistando l’agognata Champions League dopo due stagioni di assenza dalla manifestazione più prestigiosa. Per la squadra di Maresca sono state fondamentali le ultime due vittorie con Manchester United e Nottingham Forest, entrambe per 1-0.

Serata speciale per Maresca

Sollevando la Conference, i Blues diventerebbero i primi ad aver vinto tutte e cinque le competizioni Uefa per club maschili: un record non da poco. Sarà una serata speciale anche per Maresca: da giocatore ha contribuito a fare le fortune della rivale storica del Betis, il Siviglia, e poi conosce benissimo Pellegrini. Il cileno lo ha allenato a Malaga nella stagione 2011-12 e Maresca gli ha persino fatto da vice al West Ham nel 2018.

Non mancano i dubbi di formazione in casa Betis. Se il portiere titolare Vieites non dovesse farcela per via di un problema al polpaccio, allora giocherà l’esperto Adrian. In forse anche Sabaly e Cardoso, la cui titolarità non è scontata. Dall’altro lato, Maresca potrebbe invece dover fare a meno di Nkunku, oltre ai due Fofana, infortunati. In attacco toccherà a Nicolas Jackson, supportato da Madueke, Palmer e Sancho. Non è escluso che Enzo Fernandez parta dalla panchina.

Come vedere Betis-Chelsea in diretta tv in chiaro e in streaming

La finale di Conference League tra Betis e Chelsea è in programma mercoledì alle 21:00 alla Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I precedenti più recenti risalgono a quasi 20 anni fa, quando nella fase a gironi della Champions League le due squadre ottennero un successo per parte (4-0 a Londra e 1-0 in Spagna). A questa finale il Chelsea arriva indubbiamente da favorito. Gli spagnoli non hanno l’esperienza, la profondità della rosa e soprattutto la qualità dei Blues, apparsi sempre dominanti in questa competizione, pur giocando con le riserve. In una finale secca però può accadere di tutto e Maresca non dovrà sottovalutare una “vecchia volpe” come Pellegrini: il suo Betis, oltre ad avere qualità dalla cintola in su, è una squadra molto organizzata e sa come fare male. Insomma, è una gara che promette grande intensità ed equilibrio. La sensazione è che entrambe riescano a trovare almeno in un’occasione la via del gol.

Le probabili formazioni di Betis-Chelsea

BETIS (4-2-3-1): Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Bakambu.

CHELSEA (4-2-3-1): Jørgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2