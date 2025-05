Pronostico Elversberg-Heidenheim: tutto in bilico dopo l’andata

Elversberg-Heidenheim è un match valido per il ritorno dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca lunedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto ancora in bilico dopo l’andata dello spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga. L’Elversberg, la squadra di Zweite Liga che ha chiuso al terzo posto nel campionato cadetto tedesco, giovedì scorso ha dimostrato di essere una bella gatta da pelare mettendo paura (2-2) al più quotato Heidenheim, arrivato terzultimo in massima serie. La differenza di categoria non è stata così evidente: sfruttando l’arma del contropiede, gli ospiti – secondo miglior attacco della cadetteria – hanno sorpreso gli uomini di Frank Schmidt, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio addirittura di due gol.

L’allenatore dell’Heidenheim è poi riuscito a rimetterla in piedi con i cambi: nella ripresa nel giro di due minuti i rossoblù hanno riacciuffato l’Elversberg con uno-due micidiale firmato Siersleben-Honsak. Una rimonta fondamentale per Schmidt e i suoi uomini, che in ogni caso saranno costretti a vincere nella gara di ritorno per restare in Bundesliga. E dovranno farlo in trasferta (in caso di ulteriore parità dopo i 90 regolamentari sono previsti supplementari ed eventualmente rigori).

L’ottimo rendimento esterno fa però ben sperare la tifoseria dell’Heidenheim: la loro squadra in Bundesliga ha curiosamente fatto meglio lontano dal proprio pubblico (ben 7 punti in più rispetto agli 11 conquistati tra le mura amiche). Sognano ad occhi aperti invece i bianconeri, che in caso di vittoria vedrebbero spalancarsi per la prima volta nella loro storia – fino a due anni fa non avevano mai militato neppure in Zweite Liga – le porte del massimo campionato tedesco. Il tecnico dell’Elversberg Horst Steffen punta sull’entusiasmo e soprattutto sul fatto che i suoi uomini siano imbattuti da metà marzo e che da gennaio abbiano rimediato una sola sconfitta.

Come vedere Elversberg-Heidenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Elversberg e Heidenheim, in programma lunedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Ci aspettiamo grande equilibrio come nella gara d’andata, con l’Elversberg che si giocherà le proprie carte. Ad ogni modo l’Heidenheim ha dimostrato di avere qualcosa in più quando, con gli uomini giusti in campo, ha premuto il piede sull’acceleratore, mettendo in difficoltà la difesa bianconera. Non è da escludere un successo esterno, anche alla luce del rendimento dei rossoblù fuori casa: ci sono comunque i presupposti per un’altra gara movimentata e da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Elversberg-Heidenheim

ELVERSBERG (4-2-3-1): Kristof; Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer; Fellhauer, Sahin; Petkov, Damar, Zimmerschied; Asllani.

HEIDENHEIM (3-4-2-1): Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traore, Schoppner, Dorsch, Honsak; Wanner, Beck; Pieringer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2