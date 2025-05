Pronostico Torino-Roma: in pensione con l’Europa

Torino-Roma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In pensione con l’Europa. E chi se lo sarebbe mai immaginato che la Roma all’ultima giornata di campionato avesse ancora la possibilità di lottare per un posto in Champions. Il merito, unico e solo, è tutto da attribuire a Claudio Ranieri che nel momento in cui ha preso la squadra ha ridato ordine. E sono arrivati i risultati.

Straordinario il lavoro di un tecnico che andrà in pensione dopo questa partita. E a Roma, da un paio di mesi a questa parte, non si parla d’altro di chi potrebbe essere il nuovo tecnico. Di nomi ne sono circolati a bizzeffe ma nessuno al momento ha una certezza. Potrebbe succedere di tutto.

Comunque: la Roma deve vincere e sperare che la Juve non faccia lo stesso per prendersi la Champions. Difficile. Ma deve vincere anche per difendere il posto in Europa League attaccato da una Lazio che in casa contro il Lecce non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi. E contro un Torino che ha mollato da diverso tempo, di problemi i giallorossi non ne avranno.

Come vedere Torino-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Roma è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.87 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria della Roma, che toccherebbe 20 risultati utili nelle ultime 21 giornate, non è in discussione. I giallorossi sono motivati a differenza dei granata che da chiedere non hanno più nulla. Quindi il colpo esterno è assicurato.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Gineitis; Adams.

ROMA (3-5-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2