Pronostico Tottenham-Brighton: succederà per la prima volta nella storia

Tottenham-Brighton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una stagione che poteva essere quasi indegna, chiusa con un trionfo in Europa League che l’ha clamorosamente ribaltata. Il Tottenham, che ha conquistato il derby contro il Manchester United nella notte di Bilbao, non solo ha portato a casa il trofeo, ma si è guadagnato la possibilità di giocare la finale di Supercoppa Europea e, soprattutto, la qualificazione alla prossima Champions League.

Una sbornia che nel nord di Londra ovviamente non hanno smaltito. E che non smaltiranno per diverso tempo. Troppo importante un trionfo che mancava dal 2008 e in Europa da più di 50 anni. Ed è per questo che per i padroni di casa sarà solo ed esclusivamente festa, dal primo all’ultimo minuto. Tutte le rimanenti energie che c’erano, sia fisiche ma soprattutto mentali, sono state piazzate nella notte del San Mamés. Una notte che nessuno dimenticherà da quelle parti.

E il Brighton? E gli ospiti ne possono sicuramente approfittare prendendosi tre punti che migliorerebbero l’undicesimo posto nella passata stagione. E poi, inoltre, potrebbe arrivare la seconda vittoria di fila contro il Tottenham in campionato per la prima volta nella propria storia. Quindi sì, sarà festa per tutti.

Come vedere Tottenham-Brighton in diretta tv e in streaming