Pronostico Milan-Monza: la vittoria più malinconica

Sarà la vittoria più malinconia della stagione per il Milan. Fuori da ogni competizione europea, con una finale di Coppa Italia persa senza praticamente giocare, e con un tecnico al suo ultimo ballo. Insomma, a San Siro area funebre, e non potrebbe essere altrimenti dopo un’annata del genere.

Un’annata identica a quella del Monza, retrocesso da un pezzo, che non sa se avrà lo stesso proprietario il prossimo anno e che quindi brancola in pensieri di certo non positivi. Un sabato sera tristissimo. Con un solo obiettivo, in casa Milan: quello di non chiudere ovviamente con una sconfitta che sarebbe pesantissima non tanto per la classifica ma per il morale. Certo direte voi: ma che senso ha vincere quando ormai non hai più nulla da chiedere? Ovvio che sia così, ma è altrettanto ovvio che perdere contro una squadra che ha perso contro tutti, quasi, in questo anno, sarebbe un ulteriore boccone amaro da mandare giù. E questo i tifosi rossoneri non se lo meritano proprio.

Una gara, inoltre, che potrebbe pure regalare un bel po’ di saluti. Oltre quello di Conceicao, anche quelli di Theo, o di Leao, o di Maignan che senza nessuna coppa da giocare il prossimo anno potrebbero anche chiedere di essere ceduti. Oppure il Milan li cederà al miglior offerente per mettere una toppa alle perdite che ci saranno senza Champions.

Vittoria semplice del Milan. E anche il Monza, in questo classico match di ultimo dell’anno, dovrebbe trovare la via della rete. Ma sui tre punti, inutili per tutto, non ci possono essere dubbi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita.