Pronostico Como-Inter, vincere e sperare: ma i lariani non sono in vacanza

Como-Inter è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Domenica scorsa l’Inter ha avuto la possibilità concreta di tornare clamorosamente in vetta alla classifica ma i nerazzurri non l’hanno sfruttata, facendosi rimontare per ben due volte dalla Lazio a San Siro. L’urlo di Calhanoglu e compagni è rimasto strozzato in gola: tornati in vantaggio con Dumfries a dieci minuti dalla fine, allo scoccare del 90′ sono stati raggiunti da un calcio di rigore trasformato dal “sempreverde” Pedro (2-2), assegnato per un discusso fallo di mano di Bisseck. Un pareggio amarissimo, se consideriamo che nello stesso frangente il Napoli capolista a sorpresa non riusciva a sfondare il muro del Parma (0-0).

In caso di vittoria sui biancocelesti, infatti, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe sorpassato gli azzurri e, cosa ancora più importante, sarebbe stata padrona del proprio destino nell’ultima giornata di campionato. Ora, invece, non basterebbe vincere a Como – i lariani non hanno più obiettivi realistici dopo aver conquistato da tempo la salvezza – se al contempo il Napoli farà registrare lo stesso risultato in un “Maradona” tutto esaurito nella sfida contro il Cagliari (anche i sardi non hanno più nulla da chiedere essendo già salvi).

All’Inter, insomma, non resta che fare il proprio dovere in riva al lago ed attendere eventuali – ma francamente poco probabili – notizie positive dal capoluogo campano. Inzaghi nel frattempo continuerà a dosare le energie dei suoi in vista della partita più attesa, quella che i nerazzurri giocheranno a Monaco di Baviera il 31 maggio contro il PSG e che metterà in palio l’ambitissima Champions League. E il Como? Nonostante abbiano centrato l’obiettivo da settimane, gli uomini di Cesc Fabregas non sembrano voler sollevare il piede dall’acceleratore: i lariani non perdono da marzo e nelle ultime giornate hanno totalizzato 6 vittorie e 2 pareggi. E la società è già proiettata alla prossima stagione, nella quale la volontà sembra quella di alzare ulteriomente l’asticella, in particolar modo dopo la riconferma – tutt’altro che scontata, visti i corteggiamenti di alcuni club importanti come il Bayer Leverkusen – dell’ex Barça.

Como-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Fabregas non ha grossi problemi di formazione: gli unici infortunati in casa Como sono Diao, Sergi Roberto e Dossena, oltre allo squalificato Goldaniga. L’unico dubbio dell’allenatore catalano è in attacco, dove Douvikas sembra in vantaggio nel duello con Cutrone. In difesa chance per Engelhardt.

Dall’altro lato, Inzaghi continuerà a preservare Lautaro Martinez: il “Toro” sta meglio, ha quasi recuperato, ma è improbabile che possa partire titolare a Como. Più facile che il tecnico gli conceda qualche minuto nella ripresa per permettergli di riprendere il ritmo partita. Stesso discorso per Frattesi, anche lui appena rientrato da uno stop di qualche giorno. In difesa sarà ballottaggio tra Bisseck e Pavard, davanti tra Arnautovic e Taremi.

Come vedere Como-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Inter, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. La vittoria dell’Inter è quotata invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inter ha il dovere di crederci fino all’ultimo ma la sensazione è che l’esito di questa sfida dipenderà molto dall’andamento della gara di Napoli. Il Como, peraltro, finora ha reso le cose difficili a tutti, trovando paradossalmente maggiore continuità proprio una volta conquistata la salvezza aritmetica: nerazzurri favoriti in un match in cui anche i lariani, sempre a segno da febbraio in poi, troveranno con ogni probabilità la via del gol.

Le probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2