Pronostico Bologna-Genoa: festa per tutti (con molti gol)

Bologna-Genoa è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la vittoria in Coppa Italia, che ha regalato anche la qualificazione alla prossima Europa League, il Bologna si presenta per la prima volta davanti ai propri tifosi. E sarà festa, ovviamente.

Potrebbe anche essere l’ultima di Italiano sulla panchina. Il tecnico, come sappiamo, è entrato in maniera assai prepotente nel mirino del Milan. Ma sta pure trattando il rinnovo con gli emiliani. In ogni caso, l’obiettivo, è quello di chiudere in bellezza una stagione straordinaria con una vittoria. Anche perché il Genoa, dal proprio canto, di obiettivi da raggiungere non ne ha più. Salvezza conquistata con largo anticipo dalla squadra di Vieira, e ormai ultima gita prima delle meritate vacanze.

Insomma, è la classica partita di fine stagione che mette di fronte due squadre che hanno dato tutto e hanno fatto oggettivamente bene. Quindi ci aspettiamo moltissimi gol, ovviamente. E tanta tanta felicità.

Come vedere Bologna-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Genoa è in programma sabato alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotato 1.45 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E anche, almeno, da una rete per squadra. Il Bologna si prenderà giustamente i tre punti, il Genoa dirà addio alla stagione con una sconfitta onorevole. E magari il finale potrebbe essere lo stesso che ha visto protagoniste le due squadre nello scorso turno.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Calabria; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Bani, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2