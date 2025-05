Pronostico Alaves-Osasuna: una vittoria per il sogno

Alaves-Osasuna è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Non ha niente da chiedere in questa ultima partita della stagione l’Alaves: salvo da un poco, senza grossi patemi, i padroni di casa potrebbero sicuramente salutare il pubblico amico con una sconfitta. Lo sappiamo: le motivazioni in questi match fanno sempre la differenza.

E di grosse motivazioni ne ha l’Osasuna, squadra a quota 51 punti, gli stessi del Vallecano ottavo e uno in meno del Celta Vigo, settimo, che qualora riuscisse a vincere potrebbe sognare di prendersi un posto in Europa il prossimo anno. Sì, anche l’ottavo posto in questa stagione della Liga vale un passo, ma ovviamente non dipende solo dalla squadra ospite, ma anche, come avrete capito, dal risultato delle altre. Evidente, però, che in casa Osasuna non si vogliono avere rimpianti, di nessun tipo. Quindi vincere e sperare. Una vittoria per il sogno, contro una formazione che ormai non vede l’ora, e pure giustamente, di chiudere le valigie e andare in vacanza pensando di ricaricare le pile per il prossimo anno.

Come vedere Alaves-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Osasuna, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La vittoria esterna è quasi assicurata in questo match. Un match che, inoltre, dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive e anche, almeno, un gol dell’Alaves. Salvo da un pezzo e senza nessuna motivazione, ma con la voglia di andare in vacanza esultando almeno per una rete davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni di Alaves-Osasuna

ALAVES (4-1-3-2): Sivera; Tenaglia, Garces, Mourino, Sanchez; Blanco; Vicente, Guevara, Alena; Guridi, Garcia.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Ibanez, Torro; Garcia, Oroz, Zaragoza; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2