Conquiste oltreoceano per Berrettini: le foto non mentono

Matteo Berrettini, le foto sembrerebbero inequivocabili: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova, ma ancora solo presunta, fiamma del tennista.

Lo conosciamo bene, oramai, il silenzio dietro il quale si è trincerato. Un silenzio che ha un sapore amaro e che “parla” di opportunità sprecate, di rabbia e di delusione. Quello stesso silenzio che ha accompagnato, purtroppo, diversi momenti della sua vita. I più duri, quelli in cui si è ripetutamente chiesto se valesse la pena continuare o se fosse il caso, invece, di gettare la spugna.

Chi ha seguito la carriera di Matteo Berrettini saprà bene, infatti, che l’ex numero 6 del mondo ha affrontato un numero di infortuni tale da non poterli praticamente più contare sulle dita di una mano. Ora gli addominali, ora la mano, ora il piede, la sua avventura nel tennis ha subito fin troppe battute d’arresto. Non sappiamo ancora cosa abbia deciso di fare, adesso che il suo fisico gli ha presentato ancora una volta il conto, ma è ovvio che quest’altra botta proprio non ci volesse.

Il dolore agli addominali, da sempre suo tallone d’Achille, si è riacutizzato in quel di Montecarlo. Sembrava si fosse trattato solo di un falso allarme, ma, nel bel mezzo degli Internazionali d’Italia, è tornato a turbare i sogni di gloria dell’azzurro e a guastargli la festa. A Berrettini non è rimasto altro da fare che ritirarsi, per poi far perdere del tutto le sue tracce. Non sappiamo come stia, se si stia allenando, se scenderà in campo al Roland Garros. Nessuno ha ancora raccolto indizi in questo senso.

Nuova fiamma per Berrettini? Lo dicono le foto

Più che dei suoi progetti futuri si sta discutendo, in questi giorni, di un nuovo e presunto flirt. Che, se confermato, avrebbe dell’incredibile, considerando che la lei in questione è famosissima e amata in tutto il mondo.

Secondo queste voci, Berrettini starebbe frequentando nientepopodimeno che Sydney Sweeney, l’attrice americana diventare popolare per avere interpretato il ruolo di Cassie Howards nella serie Euphoria. Pare che i due siano stati addirittura avvistati insieme, ma in questi casi bisogna necessariamente adottare la filosofia di San Tommaso: se non vediamo, non crediamo.

Ci sarebbero degli scatti, tuttavia, sul profilo della 27enne di Spokane, abbastanza sospetti. Non c’è traccia del bell’Adone romano, in queste immagini, ma è piuttosto singolare il fatto che l’attrice si sia fatta immortalare, bella come il sole e sexy in un modo inenarrabile, in un campo da tennis. Che abbia voluto, a suo modo, suggerirci che quelle indiscrezioni non sono frutto di una mera suggestione?