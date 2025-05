Pronostico Twente-NEC: finale in crescendo e semifinale aperta

Twente-NEC è un match valido per i playoff di Eredivisie e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Già certo di un posto nei playoff di qualificazione della prossima Conference League, il Twente ha sollevato il piede dall’acceleratore nell’ultimo periodo, chiudendo la stagione regolare di Eredivisie con due sconfitte. Il club di Enschede, oltre a perdere con l’Ajax domenica scorsa, due settimane fa si è arreso all’AZ Alkmaar nello scontro diretto, una sorta di spareggio per il quinto posto, facendosi beffare (3-2) davanti al proprio pubblico.

Una sconfitta che, nel caso in cui le due squadre dovessero – com’è probabile – incrociarsi nella finale playoff, risulterà determinante per il fattore campo, visto che si giocherà in gara unica nello stadio della meglio classificata (l’AZ, che ha chiuso a +3 sui Reds). L’accesso in finale, tuttavia, il Twente deve ancora conquistarselo: prima di pensare alla possibile sfida con l’AZ, gli uomini di Joseph Oosting devono superare lo scoglio NEC in semifinale – anche questa in gara secca, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i regolamentari – che andrà in scena al De Grolsch Veste. Van Wolfswinkel e compagni dovranno fare attenzione evitando di sottovalutare l’avversario: da marzo in poi, infatti, il loro calo è stato evidente, con sole due vittorie ottenute nelle ultime 9 giornate di Eredivisie. I 24 gol del capocannoniere del campionato olandese, Sem Steijn, potevano essere sicuramente “sfruttati” meglio.

Per quanto riguarda il NEC, invece, il club di Nimega arriva ai playoff sulle ali dell’entusiasmo: ha chiuso con tre vittorie – tra cui un netto 0-3 in casa dell’Ajax che ha contribuito a far perdere il titolo ai Lancieri – che gli hanno consentito di classificarsi ottavo, a quota 43 punti e di spuntarla in un’agguerrita lotta che ha coinvolto fino all’ultimo ben sei squadre.

Come vedere Twente-NEC in diretta tv e in streaming

La sfida tra Twente e NEC, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione dei playoff del massimo campionato olandese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

I due precedenti stagionali se li è aggiudicati entrambi il Twente, che a febbraio si è imposto con un comodo 2-0 davanti al proprio pubblico. Il club di Enschede è favorito ma l’ottimo momento del NEC non può passare sotto traccia: secondo noi gli ospiti daranno filo da torcere ai Reds in una gara movimentata e da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Twente-NEC

TWENTE (4-2-3-1): Tyton; van Rooij, Bruns, Hilgers, Kuipers; Sadilek, Kjolo; Taha, Steijn, Vlap; van Wolfswinkel.

NEC (4-3-3): Roefs; Pereira, Sandler, Marquez, Verdonk; Sano, Ouaissa, van Crooij; Hansen, Linssen, Ouwejan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1