Pronostico AZ Alkmaar-Heerenveen: in campionato finì in goleada

AZ Alkmaar-Heerenveen è un match valido per i playoff di Eredivisie e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel campionato che si è appena concluso l’AZ Alkmaar è arrivato soltanto quinto e non è riuscito a staccare il pass diretto per una delle tre competizioni europee. In Eredivisie esiste però una sorta di paracadute: i playoff di qualificazione alla Conference League, che di solito coinvolgono le 4 squadre che si sono classificate dal quinto all’ottavo posto e che non hanno già raggiunto l’Europa attraverso la vittoria della coppa nazionale.

Quest’anno, ad esempio, il successo in KNVB Beker del GA Eagles – in finale i giallorossi hanno avuto la meglio proprio sull’AZ Alkmaar, qualificandosi direttamente all’Europa League – ha fatto “scalare” un posto ed ai playoff parteciperà pure la nona classificata, in questo caso l’Heerenveen. Nella prima delle due semifinali i Trots van het Noorden (Orgoglio del Nord) avranno l’opportunità di sfidare l’AZ in gara unica – in caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti supplementari ed eventualmente rigori – in casa della squadra che è arrivata davanti in classifica, in questo caso quella biancorossa, che ha chiuso addirittura a +14 sull’Heerenveen. Gli uomini di Maarten Martens, arrivati a giocare gli spareggi di Europa League – a marzo sono stati eliminati dal Tottenham al termine di un equilibrato doppio confronto – in campionato hanno finito per scontare qualche passo falso di troppo, soprattutto dopo l’eliminazione dalla coppa.

L’AZ ha chiuso in crescendo

L’AZ ha ritrovato continuità sotanto nel finale di stagione: dopo aver perso ai calci di rigore la finale di Coppa d’Olanda con il GA Eagles, ha inanellato 5 risultati utili di fila (tre vittorie e due pareggi) che gli hanno permesso di difendere quantomeno il quinto posto. Questo nonostante l’infortunio del suo miglior giocatore nonché capocannoniere della squadra, Troy Parrott, autore di ben 14 gol.

L’Heerenveen invece l’ha spuntata nella battaglia per il nono slot: fondamentale la vittoria per 2-0 nell’ultimo turno con un Feyenoord ormai senza obiettivi realistici, che ha spazzato via i timori per un possibile flop dopo le due sconfitte di fila con Waalwijk e GA Eagles.

Il pronostico

L’Heerenveen in questo stadio non vince da sei anni e lo scorso settembre ad Alkmaar ha rimediato una delle sconfitte più terrificanti della sua storia, venendo travolto addirittura 9-1 dall’AZ. A marzo, però, i biancoblù sono riusciti – in parte – a lavare quell’onta davanti al proprio pubblico, battendo 3-1 la squadra di Martens. Il divario, ad ogni modo, rimane abbastanza netto tra le due compagini, sotto tutti i punti di vista, e difficilmente questa sfida riserverà sorprese: l’AZ chiuderà la pratica già nei tempi regolamentari in un match da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Heerenveen

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Buurmeester; Poku, Mijnans, van Bommel; Meerdink.

HEERENVEEN (4-2-3-1): van der Hart; Braude, Kersten, Petrov, Kohlert; Brouwers, Linday; Trenskow, Smans, Gürbüz; Lukovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1