Pronostico Metz-Reims: uno spareggio meno scontato del previsto

Metz-Reims è un match valido per l’andata dello spareggio promozione-retrocessione della Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per uno strano scherzo del destino il Reims, nel giro una settimana (per la precisione otto giorni), si ritrova ad affrontare il cosiddetto spareggio promozione-retrocessione della Ligue 1 con il Metz per mantenere la categoria e la finale di Coppa di Francia con il PSG, in programma nel prossimo weekend. Situazione quasi paradossale per un club che sabato scorso, dopo l’ultimo turno di regular season, si è ritrovato al terzultimo posto in classifica, scavalcato al fotofinish dal Le Havre, che invece si è salvato direttamente.

Al club bretone sono state fatali le tre sconfitte di fila con Nizza, Saint-Etienne e Lille. Nell’ultimo mese il Reims ha praticamente smesso di vincere, collezionando a malapena un punto in quattro partite. La squadra allenata da Samba Diawara arriva dunque al playout preoccupata e con il morale sotto i piedi, consapevole di non poter assolutamente sbagliare se vuole evitare una dolorosissima retrocessione in una stagione in cui era difficile ipotizzare un tracollo simile, in particolar modo dopo l’ottimo percorso in coppa nazionale.

Come avviene in Ligue 1 da qualche anno a questa parte, la terzultima della massima serie affronta la terza classificata del campionato cadetto – in questo caso il Metz – in una doppia sfida (andata e ritorno), con la formazione della Ligue 1 che avrà il vantaggio di giocare il secondo round tra le mura amiche. Serve l’impresa, quindi, al club della Lorena, che ha chiuso terzo nella Ligue 2 dietro a Lorient e Paris FC, promosse direttamente. Il Metz ha poi dovuto sfidare il Dunkerque nella finale playoff per potersi garantire il pass per questo spareggio con il Reims: decisivo un autogol a tempo praticamente scaduto (1-0), con gli ospiti in 10 da inizio ripresa.

Come vedere Metz-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Metz-Reims, in programma mercoledì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Reims quest’anno ha lasciato a desiderare soprattutto in trasferta: l’ultimo successo lontano dal proprio pubblico risale a un mese fa ed è stato l’unico dallo scorso novembre. Al contrario, il Metz tra le mura amiche si è dimostrato solido, perdendo a malapena una partita. La sensazione è che, pur restando favorito, per il Reims questa possa non essere una gara semplice: il Metz, infatti, ha chiuso con il secondo miglior attacco della Ligue 2 – devastante la coppia formata da Sabaly e Hein, 27 gol in due – e quasi certamente riuscirà a realizzare almeno un gol nel match d’andata.

Le probabili formazioni di Metz-Reims

METZ (4-4-2): Sy; Kouao, Traoré, Sané, Udol; Jallow, Stambouli, Deminguet, Hein; Sabaly, Gueye.

REIMS (5-4-1): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1