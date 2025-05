Pronostici Serie C 21 maggio: una multipla a quota 9

Pronostici Serie C 21 maggio: in programma mercoledì le gare di ritorno della seconda fase nazionale. Ecco chi va avanti

Quatto partite, praticamente i quarti di finale, per decidere chi va in semifinale per sognare l’unico posto in Serie B che i playoff della terza serie mettono a disposizione.

Breve riepilogo al regolamento: nemmeno in questo caso, qualora le squadre dovessero pareggiare tra andata e ritorno, ci sarebbero i tempi supplementari. Va avanti quella formazione che gioca il secondo match in casa. Detto questo, andiamo a vedere quali squadre potrebbe continuare a sognare, anche in base ai risultati che sono venuti fuori qualche giorno fa.

Pronostici Serie C 21 maggio: le nostre scelte

Partiamo dalla gara, l’unica, che nel match d’andata è finita zero a zero, vale a dire quella tra Cerignola e Atalanta. Gli ospiti sono obbligati a vincere per andare avanti, dentro i 90′, e quindi faranno una partita quasi all’assalto. E di questo atteggiamento ne potrebbero approfittare i padroni di casa. In ogni caso, questo match, è quello che potrebbe finire davvero con un gol per squadra. E anche la quota è molto succulenta.

Dopo la sconfitta per uno a zero in casa della Giana Erminio, la Ternana – che è una squadra costruita per vincere – ha buone possibilità di ribaltare la situazione. Basta vincere uno a zero per andare avanti, e gli umbri hanno le carte in regola per farlo. Semplice, almeno sulla carta, dovrebbe anche essere l’affermazione del Vicenza in casa. I veneti hanno già vinto a Crotone mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno. Si potrebbero ripetere.

E dopo la vittoria esterna sul campo della Vis Pesaro, ha ottime possibilità di ripetersi tra le mura amiche anche il Pescara, un’altra squadra che, senza dubbio, all’inizio dell’anno stando alle previsioni era una di quelle che maggiormente aveva possibilità di andare direttamente in Serie B. Non è stato così, ma nulla è ancora deciso.

Le vittorie di Vicenza, Pescara e Ternana, e il segno GOL in Cerignola-Atalanta, su GoldBet hanno un valore di 8,58 volte la posta,