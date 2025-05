Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: clima di festa e quota ghiotta

Crystal Palace-Wolverhampton è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il Crystal Palace ha vissuto il momento più alto della sua storia ultracentennale vincendo per la prima volta un trofeo importante: la FA Cup. Gli uomini di Oliver Glasner ci sono riusciti prendendosi addirittura lo scalpo (1-0) del Manchester City di Pep Guardiola, che nella finale di Wembley aveva l’ultima occasione per non chiudere la stagione a quota zero titoli. I londinesi hanno invece negato ai Cityzens questa possibilità, trafiggendoli con un gol di Eze al 16′ del primo tempo ed affidandosi ad un Henderson monumentale, capace di evitare a più riprese il possibile gol del pareggio da parte di De Bruyne e compagni.

Una gioia incommensurabile per i tifosi del club del quartiere di Londra, che in passato c’erano andati soltanto vicini a sollevare un trofeo così prestigioso. Alla fine è stata festa doppia, visto che il successo in FA Cup gli consentirà pure di disputare l’Europa League l’anno prossimo: obiettivo che sarebbe stato impossibile da raggiungere attraverso il campionato, dal momento che il Palace è solo dodicesimo in classifica e non può più arrivare tra le prime otto.

L’occasione per brindare davanti al proprio pubblico, in un Selhurst Park che sarà sicuramente pieno come un uovo, la concede la sfida con il Wolverhampton, posticipata per consentire alle due finaliste di FA Cup di preparare al meglio la finale. Nel sud di Londra si affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: i Wolves, così come il Crystal Palace, si sono salvati con enorme anticipo e sono già intenti a pianificare la prossima stagione. Gli uomini di Vitor Pereira cercheranno di tornare a far registrare un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive con Manchester City e Brighton.

Come vedere Crystal Palace-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Wolverhampton è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una partita che ha poco significato, se non per le statistiche, immaginiamo che Palace e Wolves andranno a segno entrambe, almeno in un’occasione. Un match, insomma, sulla falsariga dell’andata, terminata 2-2. Imbattute davanti al proprio pubblico da febbraio, le Eagles, sulle ali dell’entusiasmo per la storia vittoria in FA Cup, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Wolverhampton

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Clyne, Hughes, Kamada, Mitchell; Esse, Sarr; Nketiah.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, Joao Gomes, André, Ait-Nouri; Munetsi, Cunha; Gonçalo Guedes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1