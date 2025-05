Pronostico West Ham-Nottingham Forest: vittoria dopo la sfuriata in diretta

West Ham-Nottingham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio interno contro un Leicester retrocesso da un pezzo ha fatto alzare i toni al presidente del Nottingham che è sceso in campo subito dopo la partita per rimproverare, quasi, Espirito Santo. Una scena mai vista su un campo di calcio.

Eppure, il Nottingham, che ovviamente all’inizio della stagione non aveva nessuna intenzione di una qualificazione europea, è ancora lì, al settimo posto, e a soli tre punti dall’Europa League. Senza dimenticare che adesso sarebbe in Conference e per certificare la qualificazione a questo torneo manca un solo punto. Ma chissà che cosa si credeva il presidente, perché lo sapevamo prima che prima o poi qualche passo falso ci sarebbe potuto essere. E così è stato.

E, dopo una settimana sicuramente travagliata, c’è comunque l’occasione per pensare di nuovo ad una vittoria. Contro un West Ham scarico che ha fatto una stagione tremenda – ma che viene dalla vittoria sul campo del Manchester United – le possibilità di prendersi tre punti, per via anche delle motivazioni che ci sono, sono abbastanza alte. E crediamo che il Nottingham possa rimanere in corsa per qualcosa di importante anche quando mancheranno 90′ alla fine dell’annata. Sennò chi lo sente il presidente…

Come vedere West Ham-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Nottingham è in programma domenica alle 15:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un ritorno alla vittoria che potrebbe valere anche la possibilità all’ultima giornata di giocarsi un posto nella prossima Champions League. Il Nottingham vincerà sul campo di un West Ham che non vede l’ora possa finire una stagione maledetta e si prenderà tre punti pesantissimi. Che intanto varranno la qualificazione alla Conference League. E poi si vedrà.

Le probabili formazioni di West Ham-Nottingham

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Cresswell, Kilman, Todibo; Coufal, Soucek, Ward-Prowse, Wan-Bissaka; Paqueta; Bowen, Kudus.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Dominguez; Wood.



POSSIBILE RISULTATO: 0-1