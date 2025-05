Pronostico Roma-Milan: Ranieri può infrangere il tabù

Roma-Milan è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La lunghissima striscia positiva della Roma in campionato si è interrotta a Bergamo lunedì scorso: i capitolini, imbattuti da dicembre in Serie A, sono caduti 2-1 in casa della Dea. Una sconfitta dolorosa perché impedisce alla squadra di Claudio Ranieri di essere padrona del proprio destino nella serrata corsa al quarto posto. Ora davanti ai giallorossi ci sono Juve e Lazio, che hanno entrambe un punto in più di Mancini e compagni: la Roma dovrà dunque sperare in un loro passo falso per riprendersi la quarta piazza e completare una rimonta che sarebbe comunque sensazionale se ricordiamo quali erano le prospettive lo scorso autunno.

Nell’ultima uscita stagionale davanti al proprio pubblico, gli uomini di Ranieri vanno a caccia dei tre punti con il Milan, che proprio all’Olimpico mercoledì scorso hanno visto svanire la possibilità di sollevare il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana, arrendendosi 1-0 al Bologna nella finale di Coppa Italia. Una prestazione davvero incolore da parte della squadra di Sergio Conceiçao, incapace di eludere il pressing dei felsinei e di rendersi realmente pericolosa, anche dopo aver subito il gol decisivo di Ndoye. Adesso il pass per l’Europa lo si potrà conquistare soltanto attraverso il campionato. Il Milan al momento sarebbe fuori da tutto, essendo ottavo in classifica, a -2 dal Bologna e a -3 dalla stessa Roma. Il confronto con i capitolini assume perciò i contorni di un’ultima spiaggia per i rossoneri (e pure per l’allenatore, la cui riconferma è sempre più lontana) che in ogni caso sono reduci da tre vittorie consecutive contro Venezia, Genoa e Bologna.

Roma-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Senza gli infortunati Dybala e Pellegrini, Ranieri riproporrà il 3-4-2-1 con Soulé e Saelemaekers alle spalle di Shomurodov: Dovbyk ha infatti un problema fisico e potrebbe saltare la partita. In mezzo Koné e Cristante, favoriti su Paredes e Pisilli. L’unico ballottaggio è sulla corsia destra tra Rensch e l’ex Saelemaekers, con l’ex Ajax leggermente in vantaggio.

Conceiçao ritrova Leao dopo la squalifica ma di sicuro verranno fatte delle valutazioni dopo la finale di Coppa Italia. Davanti Gimenez scalzerà Jovic, titolare mercoledì scorso. Torna Emerson Royal, out Bondo e Sottil.

Come vedere Roma-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma potrebbe approfittare di un Milan con il morale a pezzi dopo la delusione in Coppa Italia per mettere fine ad un digiuno di vittorie che con i rossoneri va avanti da 10 partite (l’ultimo successo dei capitolini in campionato con il Milan risale al 2019). Giallorossi leggermente favoriti in una gara in cui entrambe dovranno andare alla ricerca disperata dei tre punti: prevediamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1