Pronostici Verona-Como e Monza-Empoli: alla fine tutti felici

Verona-Como e Monza-Empoli sono partite valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Le sei di vittorie di fila, per il Como – che sembrerebbe abbia convinto Fabregas a restare la prossima stagione – si potrebbero interrompere sul campo del Verona. La truppa di Zanetti è a un passo dalla salvezza: potrebbe bastare un solo punto per brindare in anticipo.

Contro il Lecce, il Verona, ha cercato soprattutto nella prima parte del secondo tempo a vincere. Poi ha capito che era meglio portarsi il pareggio a casa e quindi poi preparare “due finali“, come detto dal tecnico. E una è proprio quella contro il Como, che sì vorrebbe chiudere ancora vincendo, ma che si potrebbe vedere fermato da una formazione che, sotto il profilo tattico, ha preparato un match per raggiungere un unico scopo. Quel punticino utilissimo e che potrebbe far partire la festa.

Il Monza ha vinto contro l’Udinese la scorsa settimana: ma nonostante questo è l’Empoli favorito. D’Aversa ha trovato la prima vittoria del suo 2025 e adesso sogna la salvezza. E, in Brianza, ci saranno molti sostenitori empolesi: il club durante la settimana ha incitato una città intera a stare vicina alla squadra in un momento così importante nel quale si potrebbe raggiungere un obiettivo che in alcuni frangenti è apparso davvero difficile da poter prendere. Quindi è evidente che il Monza alla fine cederà i tre punti e l’Empoli si giocherà tutto all’ultima giornata. Novanta minuti, gli ultimi, per cuori davvero forti.

Come vedere Verona-Como e Monza-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfide Verona-Como e Monza-Empoli sono in programma domenica alle 20:45 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio tra Verona e Como è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica e 3.25 su Snai. La vittoria dell’Empoli sul campo del Monza ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Con un punto tutti felici. Il Verona brinderebbe quasi sicuramente alla salvezza, il Como continuerebbe a inenallare risultati utili. Quindi poche possibilità che possa finire davvero in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Verona-Como

VERONA (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Costa, Mckennie, Locatelli, Douglas Luiz, Weah; Kolo Muani, Nico Gonzalez.

COMO (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstron, Payero, Kamara; Pafundi; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico

Vincere e sperare. E poi giocarsi tutto all’ultima giornata. Empoli favorito contro un Monza retrocesso da un pezzo e che si è tolto la soddisfazione di andare a vincere a Udine la scorsa settimana contro una squadra senza motivazioni. Domenica sera sarà diverso.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

MONZA (3-5-2): Turati; Lekovic, Brosson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2