Pronostico Juve Stabia-Palermo: non c’è due senza tre

Juve Stabia-Palermo è una partita dei quarti di finale di playoff di Serie B: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Si azzera tutto, e anche se Cremonese e Spezia – ma anche la Juve Stabia – nel corso della stagione regolare sono finiti davanti al Palermo, è evidente che la squadra rosanero, per la rosa che si trova a disposizione, deve pensare e può pensare al salto di categoria.

Anche perché non c’è due senza tre. E cosa vorrebbe dire? Presto spiegato. Sia all’andata che al ritorno il Palermo ha battuto la Juve Stabia mettendo in evidenza quelle che sono le caratteristiche migliori della formazione di Dionisi che, giusto ricordando, a gennaio ha portato anche Pohjanpalo in rosa che in metà stagione ha fatto 9 gol. Quindi occhio anche all’attaccante che le partite le decide con la sua qualità, l’attaccante che riesce ad essere sempre decisivo nel corso di un match.

Nonostante nel finale dell’annata il pubblico siciliano abbia contestato la formazione rosanero, in questi playoff tutte le scorie, almeno durante il match, verranno messe da parte e sappiamo che in queste gare, se tutti remano allo stesso modo, è assai più semplice riuscire a raggiungere l’obiettivo. E, il target del Palermo, senza nessuna paura di essere smentiti, è quello di andare a prendersi la promozione in Serie A. O almeno cercare di farlo in tutti i modi. E la Juve Stabia? La Juve Stabia ha fatto una stagione straordinaria, da neopromossa, e contro ogni pronostico ha chiuso al quarto posto in classifica. Ma in gare del genere serve anche l’esperienza, ed è evidente che gli ospiti ne abbiano molta di più.

Come vedere Juve Stabia-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida Juve Stabia-Palermo, gara valida per i quarti di finale di playoff di Serie B, è in programma sabato alle 19:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Favorito il Palermo. Leggermente. Ma favorito. Occhio anche alla possibilità che questa sfida possa finire X, quindi diciamo di puntare sul passaggio del turno. Noi, comunque, crediamo che dentro i 90′ i siciliani si possano prendere la qualificazione alla semifinale playoff.

Le probabili formazioni Juve Stabia-Palermo

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Pierobon, Leone, Fortini; Mosti; Sgarbi, Candellone.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakite, Banyia, Nikolaou; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0