Pronostico Crystal Palace-Manchester City: Guardiola prova a consolarsi con l’FA Cup

Crystal Palace-Manchester City è la finale dell’edizione 2024-25 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Il Manchester City di Pep Guardiola ha l’occasione di chiudere la stagione con almeno un titolo, escludendo il Community Shield vinto la scorsa estate. Avrebbe un significato particolare mettere in bacheca la FA Cup – sarebbe l’ottava della storia dei Cityzens, la seconda negli ultimi due anni – in un’annata in cui parecchie cose sono andate storte. De Bruyne e compagni sono stati infatti i lontani parenti di quelli delle ultime stagioni, tra infortuni eccellenti (uno su tutti quello del Pallone d’Oro Rodri) ed un sistema di gioco che ha improvvisamente palesato delle falle non appena il tecnico catalano ha dovuto fare a meno di alcuni elementi imprescindibili come il metronomo spagnolo.

Non è un caso che il Manchester City, dopo aver vinto per 4 volte di fila la Premier League, quest’anno non sia ancora neppure qualificato per la Champions League a due giornate dalla fine del campionato. Gli uomini di Guardiola si ritrovano nel “gruppone” di squadre in lotta per un piazzamento tra le prime cinque, avendo solo due punti in più dell’Aston Villa sesto. Prima di pensare ai due match con Bournemouth e Fulham, però, c’è un trofeo da vincere: i Cityzens nella finale di Wembley partiranno ovviamente con i favori del pronostico con il Crystal Palace, arrivato a sorpresa a giocare l’ultimo atto della più prestigiosa coppa nazionale.

Il Palace per la storia

Per le Eagles è indubbiamente un appuntamento storico: quella con il City sarà la terza finale di FA Cup della loro storia. A Wembley i londinesi c’erano stati anche nove anni fa (stagione 2015-16) ma il loro sogno si infranse contro l’altra squadra di Manchester, lo United, che ebbe la meglio 2-1 dopo i tempi supplementari.

Dodicesimo in Premier League, il sodalizio allenato dall’austriaco Oliver Glasner ha raggiunto la salvezza con enorme anticipo ma senza riuscire ad inserirsi nella lotta per un posto in Europa. Che potrebbe ad ogni modo arrivare lo stesso in caso di vittoria della coppa, visto che un eventuale successo garantirebbe l’accesso all’Europa League. Glasner contro il Manchester City dovrà fare a meno del solo Doucouré: l’altro giocatore in dubbio e Wharton ma il centrocampista dovrebbe recuperare in extremis per la finale. Dall’altro lato, Guardiola potrebbe decidere di lanciare dal 1′ l’ormai recuperato Haaland: il fromboliere norvegese, reduce da un lungo stop, è partito titolare con il Southampton sabato scorso, in un match che i Cityzens hanno pareggiato 0-0 nonostante affrontassero il fanalino di coda del torneo e già retrocesso da diverso tempo.

Come vedere Crystal Palace-Manchester City in diretta tv e streaming

La finale dell’FA Cup 2024-25 tra Crystal Palace e Manchester City, in programma sabato alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

L’ultimo successo del Crystal Palace contro i Cityzens risale al 2021. Nella stagione in corso, tuttavia, le Eagles hanno creato non pochi problemi a Guardiola, approfittando dell’incostanza e delle difficoltà in fase di non possesso del suo City: a Londra, lo scorso dicembre, è finita 2-2, mentre ad aprile De Bruyne e compagni hanno avuto la meglio 5-2, anche se i londinesi erano andati in vantaggio di due gol. Glasner, insomma, sa come far male e sfruttare i punti deboli di un avversario che, pur partendo nettamente favorito, non potrà permettersi di sottovalutare il Palace. Prevediamo una finale prolifica, come del resto lo sono stati gli ultimi quattro confronti, terminati tutti con più di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Eze, Mateta, Sarr.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Matheus Nunes, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva; Foden, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2