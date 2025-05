Tennis, è lei la dea degli Internazionali: il Foro si surriscalda

La sua presenza, al Foro Italico, non è passata inosservata. Così l’influencer numero 1 del tennis ha infiammato il clima agli Internazionali d’Italia.

Rachel Stuhlmann è una delle massime esponenti di una categoria di influencer che rappresenta un mondo a sé stante. Quella dei content creator, cioè, che hanno fatto dello sport e degli eventi sportivi il fulcro della propria attività social. Tanto è vero che lei, originaria del Missouri ma cittadina del mondo, è l’influencer numero 1 del tennis.

Nel suo profilo Instagram ha fatto convergere tutte le sue passioni: quella per lo sport che ha reso celebre Jannik Sinner, tanto per cominciare, ma anche quella per la moda e per l’intrattenimento. Il suo modo di interagire con i follower è inedito, così come, del resto, è insolito ma interessante il modo in cui racconta gli eventi principali del Tour. Sì, perché l’avvenente Rachel è sempre lì dove si trovano tutti i campioni del circuito maggiore, pronta a godersi lo spettacolo e a vivere l’atmosfera che si respira dietro le quinte dei grandi appuntamenti tennistici.

Non a caso si trova, in questi giorni, a Roma, dove si stanno svolgendo gli Internazionali d’Italia. Non si sarebbe preclusa la possibilità di essere presente al Foro Italico per nessuna ragione al mondo, ragion per cui è arrivata nella città eterna in tempo per assistere ai match clou dell’edizione 2025 del Masters 1000 del Bel Paese.

Tennis che passione: Rachel non pensa ad altro

In campo ci sarebbe potuta benissimo essere lei, oltretutto, considerando che ha iniziato a giocare a tennis da giovane. Nel suo passato ci sono la top 100 e un titolo statale, ma anche una parentesi come allenatrice in un contry club nell’Idaho. Poi, però, il richiamo dei media è stato come irresistibile. E, da quel momento in poi, tutto è cambiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Stuhlmann (@rstuhlmann)



Ha scritto valanghe di articoli e intervistato centinaia e centinaia di giocatori, oltre ad aver creato un incredibile numero di contenuti social relativi, appunto, al tennis. Il suo impegno è stato ripagato: Rachel ha un numero elevatissimo di follower su tutti i canali, segno che il popolo del tennis ha apprezzato il suo stile narrativo e, perché no, anche la sua bellezza.

Sì, perché la Stuhlmann, oltre ad essere preparatissima in materia, è anche una vera e propria dea. A Roma, in mezzo alle statue dello stadio dei marmi, è perfettamente a suo agio, essendo lei statuaria e regale proprio come le sculture che lo adornano. E non ci stupisce affatto, allora, che gli sguardi degli spettatori siano stati tutti per lei…