Pronostico Nizza-Brest: i 3 punti che valgono la Champions

Nizza-Brest è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il quarto posto, quello che varrebbe la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League, è assicurato. Il Nizza, che ha disputato una seconda parte di stagione importante, ospite un Brest che non ha nulla da chiedere all’ultima giornata del campionato francese.

Quindi, è ovvio, che le motivazioni dei padroni di casa – a pari punti con Lilla e Strasburgo ma avanti nella differenza reti – faranno la differenza. Sì, poche possibilità che non finisca davvero in questo modo, nonostante per il Nizza, nello scorso weekend, sia arrivata una sconfitta che ha interrotto una serie di tre vittorie di fila contro il Rennes in trasferta.

Sconfitta quasi indolore, c’è da dirlo. Perché se prima si puntava comunque ad una possibile qualificazione diretta alla massima competizione europea – difficile, perché il Monaco non ha perso colpi – adesso rimane la possibilità, nell’ultima partita della stagione e soprattutto in casa, di prendersi una bella vittoria che farebbe festeggiare tutti. Perché poi sappiamo, i preliminari, per una squadra come quella francese e per quelle che arrivano dalla Ligue 1, sono sempre più semplici degli altri. Quindi sì, finirà senza dubbio come vi diciamo sotto a questo articolo.

Come vedere Nizza-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Brest, in programma sabato alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Nizza è quotata 1.42 su Goldbet, Lottomatica e 1.45 su Snai.

Il pronostico

In una gara che ha poco da dire per il Brest, è evidente che il Nizza, forte di moltissime motivazioni e forte di un fattore campo che farà la differenza, si prenderà i tre punti che faranno scattare la festa. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Nizza-Brest

NIZZA (4-2-3-1): Bulka; Abdelmonen, Ndayishimiye, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi; Guessand, Boga; Laborde.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Fernandes, Ndiaye, Haidara; Camara, Magnetti, Doumbia; Del Castillo, Ajourque, Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1