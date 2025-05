Pronostico Chelsea-Manchester United: una vittoria per la Champions

Chelsea-Manchester United è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’obiettivo di Chelsea e Manchester United è tornare a sentire la musichetta della Champions League: senza il pass per la manifestazione continentale più importante la stagione sarebbe fallimentare, per non utilizzare giri di parole. La strada per raggiungerla, però, non è la stessa: i Blues ci possono ancora arrivare attraverso il campionato, facendo parte del gruppone di squadre che puntano a chiudere tra le prime cinque. Gli uomini di Enzo Maresca sono attualmente padroni del proprio destino: quinti grazie alla miglior differenza reti nei confronti dell’Aston Villa – anche i Villans sono a quota 63 punti in classifica – con due vittorie nelle ultime due giornate di Premier League sarebbero certi di rigiocare la coppa dalle grandi orecchie.

La finale di Conference League con il Betis in programma il prossimo 28 maggio a campionato concluso passa ovviamente in secondo piano. Per il Chelsea i match cruciali sono i prossimi due: quello con i Red Devils e lo scontro diretto con il Nottingham Forest, altra squadra che insieme all’Aston Villa potrebbe ancora soffiare il quinto slot ai londinesi. Nella rincorsa alla Champions ha rappresentato una brutta battuta d’arresto la sconfitta rimediata domenica scorsa a Newcastle (2-0) contro una diretta concorrente: Bruno Guimaraes e Tonali hanno castigato un Chelsea rimasto in 10 uomini a metà primo tempo per via dell’espulsione di Nicolas Jackson, che sarà costretto a saltare le prossime tre partite (stagione terminata per l’attaccante senegalese).

Red Devils, testa solo alla coppa

In casa Manchester United, invece, sono ormai focalizzati solo sulla finale di Europa League con il Tottenham, il match che potrebbe salvare la stagione di entrambe. Senza coppa (e conseguente qualificazione alla Champions League) l’annata di Red Devils e Spurs sarebbe un disastro di proporzioni gigantesche, dal momento che Bruno Fernandes e compagni si ritrovano al sedicesimo posto, un gradino sopra rispetto ai londinesi.

La squadra di Ruben Amorim in campionato ha ormai tirato i remi in barca: domenica ha incassato l’ennesima sconfitta stagionale, la numero 17: ora non resta che provare ad evitare quello che sarebbe il peggior piazzamento della loro storia in Premier League, un’onta che non verrebbe lavata completamente neppure con la vittoria dell’Europa League. Anche il tecnico portoghese si gioca la riconferma in queste ultime partite.

Il pronostico

Un match che, sulla carta, conta solo per il Chelsea: i Blues dovrebbero riuscire a regolare uno United che non vince da sette turni e che ormai pensa solo alla finale di Europa League, ultima occasione per andare in Champions. Amorim quasi certamente farà turnover, preservando i migliori in vista di Bilbao: vittoria Blues in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Enzo Fernandez, Madueke; Pedro Neto.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Mazraoui, Maguire, Lindelof; Diallo, Eriksen, Ugarte, Amass; Bruno Fernandes, Mainoo; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1