Pronostico Milan-Bologna, tra sogno e obbligo: una coppa che vale tanto

Milan-Bologna è la finale della Coppa Italia 2024-25 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv in chiaro e streaming.

La Coppa Italia quest’anno propone una finale inedita, tra due squadre che non si sono mai sfidate nell’ultimo atto della competizione nazionale. E che, soprattutto, non sollevano questa coppa da tantissimo tempo. Il Milan c’è andato vicino due volte nello scorso decennio (2016 e 2018), ma i rossoneri in entrambi i casi non riuscirono a sovvertire i pronostici contro la vorace Juventus del primo ciclo Allegri. L’ultimo trionfo del Diavolo è datato addirittura 2003, lo stesso anno della Champions League vinta a Manchester contro la Juve.

Per ritrovare l’ultima affermazione del Bologna, invece, bisogna mettere mano agli almanacchi: per i felsinei la finale di Roma sarà senza alcun dubbio un momento storico, visto che torneranno a provare emozioni simili dopo 51 anni (nell’edizione 1973-74 i rossoblù si imposero nella finale, andata in scena sempre a Roma, con il Palermo, centrando il secondo successo nella manifestazione). Finali a cui è ormai abituato l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, che nelle ultime due stagioni ne ha affrontate già tre al timone della Fiorentina, tra Coppa Italia e Conference League. Tutte perse.

Il tecnico di origini siciliane all’Olimpico proverà ad invertire questa tendenza, con la consapevolezza che qualunque dovesse essere l’esito della gara l’annata della sua squadra sarà comunque considerata positiva. Arrivato nel capoluogo emiliano tra lo scetticismo generale e con una montagna da scalare davanti – fare meglio del predecessore Motta sembrava quasi impossibile, alla luce delle cessioni estive – Italiano è riuscito persino nell’impresa di migliorare questo Bologna, sotto diversi punti di vista.

L’importanza di questa coppa

Nella loro prima avventura in Champions League i felsinei non hanno superato la fase a girone unico ma non hanno mai demeritato. In campionato sono ancora in piena corsa per un posto nell’Europa che conta nonostante abbiano un po’ rallentato nelle ultime partite (due pareggi e una sconfitta) ed in Coppa Italia si sono fatti strada eliminando Monza, Atalanta ed Empoli.

Per il Milan invece la Coppa Italia ha un significato diverso. I rossoneri, infatti, sono quasi “obbligati” a vincerla per non rischiare di rimanere fuori da tutto il prossimo anno. Il percorso della squadra di Sergio Conceiçao in campionato è stato deludente e a due giornate dalla fine Theo Hernandez e compagni si ritrovano ottavi, a -4 da quella Champions League che era ritenuta l’obiettivo minimo. Nel caso in cui il Milan non riuscisse ad arrivare tra le prime sette, dunque, la Coppa Italia garantirebbe la partecipazione all’Europa League, discorso simile per il Bologna, che dopo la sconfitta rimediata sabato scorso proprio a San Siro contro i rossoneri (3-1) ha perso quota scivolando in settima posizione, a +2 sul Diavolo. Conceiçao per meritarsi la riconferma – difficile – tenterà quindi di aggiungere un’altra coppa nazionale nel suo palmares italiano dopo la vittoria della Supercoppa a gennaio in Arabia Saudita.

Le certezze di Conceiçao e i dubbi di Italiano

Il cammino dei rossoneri in Coppa Italia è stato più tortuoso di quello del Bologna: nei quarti ed in semifinale il Milan ha dovuto eliminare prima la Roma di Claudio Ranieri e poi i cugini dell’Inter, battuti complessivamente 4-1 nella doppia sfida. I meneghini si presentano all’Olimpico in salute: hanno vinto tutte e quattro le ultime partite, trovando continuità e dando l’impressione di aver acquisito maggiore fiducia.

Contro i felsinei Conceiçao non avrà problemi di formazione. Il lusitani confermerà l’ormai collaudata difesa a tre, formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic, mentre in attacco Pulisic e Leao agiranno ai lati del messicano Gimenez. Nel Bologna sono in forte dubbio Holm e Ndoye: Italiano in difesa darà fiducia all’esperto De Silvestri, al posto dello svizzero dovrebbe invece giocare Cambiaghi. In mezzo Freuler e Ferguson, a destra in alto l’inamovibile Orsolini, grande protagonista della stagione del Bologna con 13 gol segnati in Serie A. In attacco c’è Castro, favorito su Dallinga.

Come vedere Milan-Bologna in diretta tv e streaming

La finale della Coppa Italia 2024-25 tra Milan e Bologna è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale 505 del digitale terrestre, 105 invece per i clienti Sky). Sarà possibile vedere Milan-Bologna anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

A questa finale ci arriva meglio il Milan ed il successo per 3-1 di sabato scorso sul Bologna in campionato ne è la piena dimostrazione. Da aprile in poi la squadra di Italiano è un po’ calata e le uniche vittorie sono state le due con l’Empoli in Coppa Italia e quella con l’Inter in Serie A. Il fatto di essere meno abituati a giocare partite del genere, poi, rappresenta un “minus” importante per i felsinei, che esprimono comunque un gran calcio ed avranno certamente le loro chance. Milan leggermente favorito in una finale che si preannuncia movimentata, come del resto è avvenuto in campionato (2-1 per il Bologna in Emilia e 3-1 a San Siro).

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Gimenez.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1