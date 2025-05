Pronostici Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles: sorpasso ancora possibile

Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles sono due partite valide per la trentatreesima giornata della Eredivisie e si giocano mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici.

In Eredivisie si è incredibilmente riaperta la corsa al titolo e a due giornate dalla fine tutto è nuovamente in discussione. I passi falsi della capolista Ajax nelle ultime giornate hanno permesso all’unica inseguitrice dei Lancieri, il PSV Eindhoven, di rifarsi sotto e portarsi a -1 dal club di Amsterdam, che fino a poche settimane fa sembrava avesse già messo in bacheca l’ambito Schaal, lo scudo che tradizionalmente si assegna ai campioni.

Per assicurarsi su quella che sarebbe la trentasettesima affermazione nel massimo torneo calcistico olandese la squadra guidata dall’italiano Francesco Farioli dovrà invece sudare. Sì, è ancora tutto nelle mani dell’Ajax, padrone del proprio destino, ma per tornare sul trono d’Olanda dopo due stagioni i biancorossi non dovranno fallire le ultime due sfide con Groningen e Twente. Più facile a dirsi che a farsi, visto che i Lancieri hanno ottenuto a malapena un solo punto negli ultimi tre turni, rimediando anche due sonore lezioni da parte di avversari tutt’altro che imbattibili come Utrecht (4-0) e NEC (0-3). Farioli non può fidarsi neppure del Groningen, 11esimo ma ancora in corsa per un posto nei playoff di qualificazione alla prossima Conference: i biancoverdi sono reduci da una brutta batosta in casa dell’AZ Alkmaar (3-0) ma nelle ultime due gare casalinghe si sono divertiti prendendo a pallonate Heracles e Waalwijk e segnando complessivamente 10 gol.

Il pronostico

L’Ajax ha perso certezze nell’ultimo periodo ed anche un impegno sulla carta non impossibile come questo cela parecchie insidie. Puntiamo però sulla voglia di riscatto dei Lancieri, che pur facendo fatica dovrebbero portare via i tre punti da Groningen in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Groningen-Ajax

GRONINGEN (4-2-3-1): Vaessen; Prins, Ekdal, Blokzijl, Peersman; Bacuna, Resink; Kwakman, Valente, Schreuders; van Bergen.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Berghuis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il PSV sogna un clamoroso sorpasso

Non molla di un centimetro il PSV Eindhoven, detentore della Eredivisie. La squadra di Peter Bosz non ha mai smesso di credere alla rimonta sull’Ajax, facendosi trovare pronto nel momento in cui i Lancieri hanno rallentato, arrivando a -1 a pochi passi dal traguardo e sognando un sorpasso che avrebbe del clamoroso.

A differenza dei Lancieri, il PSV si presenta a questo finale di stagione in condizioni ottimali: da quando è stato fatto fuori dall’Arsenal in Champions League, le ha vinte praticamente tutte, ad eccezione dello scontro diretto con l’Ajax dello scorso marzo. Da quella sconfitta gli uomini di Bosz non si sono più fermati, vincendone 5 di fila, l’ultima delle quali a Rotterdam contro un’altra big come il Feyenoord al termine di un rocambolesco 3-2. Ora il PSV può contare su un calendario più semplice – almeno sulla carta – rispetto alla capolista. Al Philips Stadion nel penultimo turno di Eredivisie è di scena l’Heracles, dodicesimo ma ancora non aritmeticamente fuori dalla corsa ai playoff. La squadra di Erwin van de Looi nel fine settimana è tornata al successo grazie al 2-1 con il Willem II, ma prima di quel match ne aveva perse 2 di fila incassando 8 gol totali.

Il pronostico

Il PSV Eindhoven non dovrebbe fallire quest’occasione, continuando a mettere pressione all’Ajax. L’Heracles in trasferta ha vinto solo tre volte in stagione e non batte i biancorossi addirittura dal 2015. Almeno 4 i gol complessivi al Philips Stadion.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Heracles

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Dest, Flamingo, Boscagli, Junior; Til, Veerman, Tillman; Lang, de Jong, Perisic.

HERACLES (4-1-3-2): de Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Rots; de Keersmaecker; Talvitie, Podgoreanu, Bruns; Hornkamp, Kulenovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1