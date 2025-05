Pronostici Eredivisie 14 maggio ore 20:00: può ancora accadere di tutto

Eredivisie, non solo il duello tra Ajax e PSV Eindhoven: la penultima giornata del massimo campionato olandese si preannuncia scoppiettante.

Nella penultima giornata di Eredivisie le luci dei riflettori sono tutte puntate sul duello per il titolo, conteso da Ajax e PSV Eindhoven, che a 180 minuti dalla fine sono separate da un solo punto. Nulla è già deciso, tuttavia, anche nelle altre zone della classifica, come ad esempio la corsa per un posto in Europa – diverse squadre possono ancora staccare il pass per i playoff di qualificazione alla Conference League – oppure quella salvezza.

Partiamo dai piani alti, dove il Feyenoord, una delle tre big d’Olanda, non è riuscito a tenere il passo delle altre due rivali. La squadra di Robin van Persie, nella prima annata del post-Slot, dovrà accontentarsi verosimilmente del terzo posto, che la spedirà ai preliminari di Champions League. Dopo la sconfitta con il PSV nell’ultimo turno che ha interrotto una lunghissima serie vincente, il Feyenoord dovrebbe avere la meglio senza grossi problemi sul Waalwijk, penultimo e quasi retrocesso. I gialloblu sono a -3 dal playout e la vittoria ottenuta nello scorso fine settimana con l’Heerenveen gli ha consentito di tenere accesa la fiammella della speranza: gli uomini di Hank Fraser, ad ogni modo, hanno bisogno di due imprese, tra cui il successo in quel di Rotterdam, per sperare di colmare il divario che oggi li separa dal Willem II. Nonostante la lunga lista di indisponibili in casa Feyenoord, dunque, i tre punti dovrebbero arrivare senza grossi problemi per i padroni di casa in un match da almeno quattro gol complessivi (all’andata finì 3-2 per Hancko e compagni).

Le previsioni sulle altre partite

L’altro match da attenzionare è quello tra Twente e AZ Alkmaar, che quest’anno hanno calpestato entrambe il palcoscenico continentale. Stavolta dovranno accontentarsi della Conference League, non potendo più raggiungere il quarto posto: separate da un solo punto, sono pronte a contendersi la quinta piazza per poter assicurarsi un vantaggio ai playoff. Ci aspettiamo un match molto equilibrato e da almeno una rete per parte.

Il Fortuna Sittard, attualmente nono e qualificato ai playoff, potrebbe “decretare” la retrocessione dell’Almere City, ormai con un piede e mezzo nel campionato cadetto: sconfitti tre volte nelle ultime quattro giornate, i biancorossi sono virtualmente in Eerste Divisie avendo 5 punti in meno della terzultima. L’Utrecht invece con ogni probabilità riscatterà la sconfitta patita una settimana fa con il Twente nel match con lo Sparta Rotterdam: la squadra di Ron Jans, già sicura di fare i preliminari di Europa League, cercherà di mettere pressione al Feyenoord nella corsa al terzo posto. Probabile successo casalingo anche per il Go Ahead Eagles, vincitore della Coppa d’Olanda e già qualificato all’Europa League: l’Heerenveen fuori casa è un vero e proprio disastro, essendo ultimo per rendimento esterno. La differenza di motivazioni sarà cruciale infine nella sfida tra NEC e NAC Breda, dal momento che gli ospiti non hanno più obiettivi realistici. Spalle al muro anche il Willem II, terzultimo e a digiuno di vittorie da dicembre: la vittoria con il PEC Zwolle non è scontata.

Eredivisie: possibili vincenti

Fortuna Sittard o pareggio (in Almere City-Fortuna Sittard)

Utrecht (in Utrecht-Sparta Rotterdam)

NEC (in NEC-NAC Breda)

GA Eagles o pareggio (in GA Eagles-Heerenveen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Almere City-Fortuna Sittard

Feyenoord-Waalwijk

Utrecht-Sparta Rotterdam

Eredivisie: le partite da almeno un gol per squadra

Twente-AZ Alkmaar

GA Eagles-Heerenveen

Willem II-PEC Zwolle

Comparazione quote

La vittoria del NEC è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Gol” in Twente-AZ Alkmaar è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI