Pronostico Torino-Inter, altra rivoluzione dopo la grande gioia

Torino-Inter è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il 4-3 con il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League è entrato di diritto tra i ricordi più belli di sempre dei tifosi dell’Inter. Un altro match al cardiopalma, che ha dispensato emozioni a pioggia: i nerazzurri, dopo essere stati ribaltati dai blaugrana nonostante avessero chiuso il primo tempo sopra 2-0, hanno evitato l’eliminazione grazie ad un gol dell’eroico Acerbi (in versione attaccante) in pieno recupero, per poi realizzare la rete del definitivo 4-3 nel primo tempo supplementare con Frattesi, nuovamente decisivo come nel quarto di finale con il Bayern Monaco.

Simone Inzaghi e i suoi uomini avranno dunque l’occasione di rigiocare dopo soli due anni l’ultimo atto della massima manifestazione continentale. In finale, in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, i nerazzurri se la vedranno con il PSG: l’obiettivo primario, da qui a fine mese, sarà quindi quello di arrivare alla gara più importante della stagione al massimo della forma, sia fisicamente che psicologicamente.

Il tecnico nerazzurro ha già fatto intendere di non voler sovraccaricare i suoi giocatori migliori nelle ultime tre giornate di campionato, che vede comunque l’Inter ancora in piena corsa per lo scudetto. Campionato che però, con la finale di ChampionsLeague all’orizzonte, passa un po’ in secondo piano. Riacciuffare il Napoli, a +3 e con un calendario sulla carta decisamente abbordabile, non sarà affatto semplice. Con il Torino di certo Inzaghi farà rifiatare parecchi titolari, più o meno come ha fatto la scorsa settimana contro il Verona, piegato 1-0 grazie ad un rigore di Asllani. I granata hanno poco da chiedere a questo campionato: alla squadra di Paolo Vanoli non è rimasto altro che contendersi il simbolico decimo posto con Como e Udinese ma le motivazioni scarseggiano e lo dimostra il fatto che abbiano vinto soltanto una volta negli ultimi sei turni.

Torino-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli quasi certamente dovrà fare a meno del suo regista, Ricci, alle prese con un problema muscolare. Con Casadei, a centrocampo, ci sarà Gineitis. Sulla trequarti il tecnico granata punterà sulla qualità di Vlasic, pronto ad innescare lo scozzese Adams, schierato nuovamente nel ruolo di prima punta al posto di Sanabria. In dubbio la convocazione di Sosa, sull’out mancino invece è ballottaggio tra Dembélé e Walukiewicz.

Tanti cambi nell’Inter rispetto a martedì, a cominciare dall’attacco che sarà formato verosimilmente da Taremi e Arnautovic. Rivoluzionato pure il centrocampo: Asllani in regia e Darmian e Zalewski sulle fasce. Out Pavard.

Come vedere Torino-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Torino non perde in casa da dicembre ma negli ultimi 5 precedenti con l’Inter non è mai riuscito ad evitare la sconfitta, con gli uomini di Inzaghi che nel parziale hanno pure collezionato ben quattro clean sheet. Nell’era dei 3 punti a vittoria, oltretutto, i nerazzurri hanno spesso fatto festa nel capoluogo piemontese: 14 successi nelle ultime 20 visite ai granata. La sensazione è che il trend proseguirà, considerando pure che si tratta di una partita che ha valore solo per gli ospiti, ma potrebbe non essere una passeggiata visto che l’Inter è reduce da una battaglia dispendiosissima e che molti titolari resteranno in panchina. Il numero delle reti complessive, anche alla luce delle difficoltà in fase realizzativa del Torino, potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski; Taremi, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1