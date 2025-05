Pronostico Newcastle-Chelsea: arriva la terza di fila

Newcastle-Chelsea è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una gara che vale una stagione. Newcastle e Chelsea, appaiate in classifica a quota 63 punti e che in questo momento sarebbero dentro la prossima Champions League, devono vincere, o almeno cercare di farlo, perché dietro c’è il Nottingham che ha un impegno agevole e sogna il sorpasso. E, in ogni caso, qualora uscire un pari, li raggiungerebbe entrambe in classifica.

Difficile, comunque, che possa venire fuori una X in questa partita per un paio di motivi. Il primo è che, vuoi o non vuoi, il Chelsea ha giocato giovedì in Conference League e quindi un po’ di energie mentali, la sfida contro il Djurgarden, le ha portate via. E poi il fattore campo, in questo match, potrebbe rivelarsi decisivo. O almeno così è stato nelle ultime due gare che, contro il Chelsea, il Newcastle ha giocato in casa.

Sarà una gara quindi ricca di tensione e di spettacolo. Una sfida che, secondo il nostro avviso, vede leggermente favorita la formazione di Howe che, tra le mura amiche, è praticamente quasi imbattibile: sono infatti sei le vittorie di fila che i bianconeri hanno piazzato davanti al proprio pubblico, un ruolino di marcia sicuramente impressionante che di fatto toglie ogni possibilità al Chelsea di uscire indenne da questo campo. Quindi, diciamolo chiaramente: la vittoria dei padroni di casa è ampiamente pronosticabile.

Come vedere Newcastle-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Chelsea è in programma domenica alle 13:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.