Pronostici Ligue 1 10 maggio: in tanti con le spalle al muro

Ligue 1, lotta sempre più serrata per gli ultimi due posti Champions rimasti: il Marsiglia deve difendere la seconda piazza in casa dell’ostico Le Havre.

Pure la Ligue 1 è ormai agli sgoccioli: a due giornate dalla fine, ad eccezione dell’ennesimo titolo vinto dal PSG e dalla retrocessione da diverso tempo aritmetica del Montpellier, resta tutto da decidere. Particolarmente avvincente la lotta per il secondo ed il terzo posto, che garantiscono un pass per la prossima Champions League. Se li contendono al momento cinque squadre, racchiuse in soli due punti, ma neanche il Lione, seppur più staccato, è completamente fuori dai giochi.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi, nonostante non sia andato al di là di un pareggio nello scontro diretto con il Lille domenica scorsa, ha comunque conservato la seconda posizione ed è padrone del proprio destino.

I Phocéens però in questo turno saranno ospiti del Le Havre, terzultimo ed in piena bagarre retrocessione: gli uomini di Didier Digard possono ancora conquistare la salvezza diretta e giocheranno con il coltello tra i denti, come del resto hanno fatto due settimane fa con il Monaco, fermato allo Stade Oceane (1-1). Non una partita semplice, dunque, per un Marsiglia che dovrebbe comunque riuscire a spuntarla in una gara che promette almeno tre gol complessivi. Per De Zerbi è un’occasione troppo ghiotta, visto che contemporaneamente andrà in scena lo scontro diretto tra Monaco e Lione, altro match in cui spettacolo ed emozioni non dovrebbero mancare: per gli ospiti, infatti, la sfida del “Louis II” rappresenta una delle ultime possibilità per restare in corsa per il terzo posto, più lontano dopo la sconfitta con il Lens (1-2), la seconda nelle ultime tre giornate. Leggera preferenza per i monegaschi, che davanti al proprio pubblico sono più efficaci (secondo rendimento interno).

Le previsioni sulle altre partite

Dietro al Monaco, a quota 57 punti, ci sono ben 3 squadre. Una di queste è il Nizza, che parte con i favori del pronostico in casa del Rennes: i bretoni non hanno più nulla da chiedere al campionato. I rossoneri, peraltro, sono reduci da tre vittorie di fila e difficilmente sprecheranno questa opportunità.

Discorso simile per il Lille, che affronta un Brest senza più obiettivi realistici: pure la squadra di Bruno Genesio sta attraversando un periodo positivo, con 10 punti su 12 raccolti nelle ultime quattro giornate. Così come i Dogues, va a caccia del colpaccio in trasferta lo Strasburgo, la sorprendente outsider in questa serratissima lotta Champions. Gli alsaziani, a differenza di Nizza e Lille, sono impegnati in casa dell’Angers, fuori dalla zona rossa ma non ancora salvo aritmeticamente: gli si può comunque dare fiducia, dal momento che non perdono addirittura da febbraio.

Il PSG, fresco di passaggio del turno in Champions League – i parigini hanno staccato il pass per la finalissima, dove affronteranno l’Inter – probabilmente si divertiranno nella sfida testa-coda con il Montpellier ultimo in classifica, in cui Luis Enrique farà giocare tante riserve: almeno tre gol totali. Il Nantes quartultimo infine non può sbagliare in casa di un Auxerre già in vacanza, mentre prevediamo grande equilibrio nello scontro salvezza tra Reims e Saint-Etienne, con gli ospiti obbligati a vincere per non retrocedere aritmeticamente.

Ligue 1: possibili vincenti

Nantes o pareggio (in Auxerre-Nantes)

Marsiglia (in Le Havre-Marsiglia)

Strasburgo (in Angers-Strasburgo)

Nizza o pareggio (in Rennes-Nizza)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Montpellier-PSG

Monaco-Lione

Le Havre-Marsiglia

Ligue 1: le partite da almeno un gol per squadra

Monaco-Lione

Brest-Lille

Reims-St. Etienne

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” in Brest-Lille è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

