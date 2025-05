Pronostico Fiorentina-Betis: la spinta del Franchi per la rimonta

Fiorentina-Betis è valida per il ritorno delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La rete di Ranieri arrivata nel finale del match d’andata, tiene in corsa la Fiorentina di Palladino che, spinta dal Franchi tutto esaurito – 22 mila i biglietti staccati, 1.200 i tifosi ospiti presenti – potrebbe entrare decisamente nella storia di questa manifestazione.

Per la Viola, infatti, come sappiamo, sarebbe la terza finale di fila in Conference League e si spera, qualora riuscisse l’impresa di ribaltare il 2-1 dell’andata, possa finire in maniera diversa dopo due sconfitte cocenti, molto cocenti. La Viola vista a Roma domenica pomeriggio ha tutte le carte in regola per riuscire nel ribaltone, soprattutto perché anche in questa partita, a differenza di quanto successo una settimana fa, ritroverà dal primo minuto Moise Kean. Ha sbattuto contro il muro eretto da Svilar il centravanti della nazionale, ma in questo momento l’estremo difensore della Roma è uno dei più in forma in Europa. Cosa che invece non si può dire di quello del Betis.

Trovato l’abito tattico adatto, con un 3-5-2 che garantisce profondità sugli esterni e due attaccanti di ruolo pronti a colpire, la viola potrebbe mettere in difficoltà gli spagnoli che hanno sì davanti dei calciatori importanti capaci di decidere, ma dietro concedono sempre qualcosa. E in quelle falle la Fiorentina potrebbe fare male.

Come vedere Fiorentina-Betis in diretta tv e streaming

Il pronostico

Nell’arco dei 90′ la Fiorentina dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria. Crediamo che la Viola possa ribaltare la situazione quindi occhio alla possibilità che la sfida possa finire anche senza gol segnati dal Betis. In ogni caso la quota è troppo ghiotta per non tenerla in considerazione. L’1, insomma, è cosa certa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Betis

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongaracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundosson, Kean.

BETIS (4-2-3-1): Vieities; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornais; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0