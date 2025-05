Pronostico Chelsea-Djurgarden: solo passerella per la finale

Chelsea-Djurgarden è valida per il ritorno delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Ha chiuso giustamente i conti nella gara d’andata il Chelsea di Enzo Maresca. Troppo semplice l’impegno contro una squadra che per la prima volta nella propria storia è arrivata in un punto così alto. Quindi, possibilità che la partita possa andare in maniera diversa non ce ne stanno.

Forte di una situazione tranquillissima, serena – e con la possibilità nonostante il massiccio turnover che verrà messo in pratica di prendersi un’altra vittoria – il Chelsea pensa soprattutto al campionato nel quale è in corsa per un posto nella prossima Champions League. Questa semifinale di ritorno è vista quasi come un intralcio dalle parti di Londra. Ma si deve giocare, e si deve giocare anche al massimo perché è giusto anche onorare l’impegno in attesa di capire chi, poi, sarà l’avversario in finale tra Fiorentina e Betis. Perché da questa partita non ci saranno né scossoni e nemmeno il minimo sentore che possa finire in un altro modo.

Sarà comunque un match – così come successo la scorsa settimana – con molti gol. Magari anche tutti da un lato perché poi è quello il vero problema del Chelsea, concedere troppo in fase difensiva. Maresca sta lavorando sulla fase di non possesso palla e quindi chiederà alla squadra di essere concentrata. Non si vogliono subire reti.

Come vedere Chelsea-Djurgarden in diretta tv e streaming

Il pronostico

Dopo il 4-1 dell’andata non ci sono dubbi su chi si prenderà il posto in finale. Chelsea che dovrebbe bissare la vittoria della scorsa settimana cercando anche, e soprattutto, di tenere chiusa la porta.

Le probabili formazioni di Chelsea-Djurgarden

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Adarabayo, Badiashile, Cucurella; JAmes, Fernandez; Nkunku, Palmer, Sancho; Jackson.

DJURGARDEN (4-2-3-1): Croon; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Stensson, Finndell; Haarala, Guilikisem, Priske; Nguen;

POSSIBILE RISULTATO: 3-0