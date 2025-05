Pronostici Playoff Serie C 7 maggio: niente scossoni

Pronostici playoff Serie C 7 maggio. Ecco le nostre scelte per i sedicesimi di finale della post season della terza serie italiana

Si entra nel vivo della post season. Quella che, alla fine di tutto, regalerà un solo posto per la Serie B. Sì, le tre che hanno dovuto festeggiare lo hanno già fatto, le altre invece sognano e sudano ancora.

Partiamo dal regolamento: in questa prima fase, alla fine dei 90 minuti, andrà avanti in caso di pareggio la squadra che gioca in casa e che quindi nel corso dell’annata ha avuto un miglior piazzamento in classifica. Questo è successo per il primo turno in programma domenica scorsa e succederà anche per il secondo turno che è in programma mercoledì. Tutte le gare in questione si giocano alle 15, quindi sarà un pomeriggio per cuori forti. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Pronostici Playoff Serie C: le nostre scelte

Una gara assai equilibrata è quella tra Albinoleffe e Atalanta. Queste due squadre nel corso della loro storia si sono affrontare 4 volte e in ben 3 occasioni (comprese le due in questa annata), il match si è chiuso in pareggio. Un risultato che ovviamente starebbe comodo all’Albinoleffe che, con una X, si prenderebbe il passaggio del turno. Sì, questa gara potrebbe finire, di nuovo, allo stesso modo.

Il Crotone, in casa, ospita la Juventus Next Gen. E allo Scida, nel match di campionato, è finita 2-1 per i calabresi. Anche stavolta il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto perché i bianconeri sono (ovviamente) una squadra giovane e che a questi livelli potrebbe pagare la mancanza di malizia che serve per andare avanti. Favorito il Crotone, insomma.

La doppietta di Inglese, contro il Giugliano, ha permesso al Catania – una delle favorite per andare in B – di regalarsi lo spareggio contro il Potenza. La formazione di Mimmo Toscano è favorita. Infine, tra Pescara e Pianese, visto che nei due precedenti in campionato è finita in questo modo, crediamo che entrambe le formazioni possano serenamente trovare la via della rete.

I NOSTRI PRONOSTICI

Pareggio in Albinoleffe-Atalanta

Crotone vincente in Crotone-Juventus Next Gen

Catania vincente in Catania-Potenza

Entrambe le squadre a segno in Pescara-Pianese