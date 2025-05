Tennis, agli Internazionali l’Italia ha già vinto: verdetto anticipato

Internazionali d’Italia, questa sfida l’ha vinta a mani basse il Bel Paese. Sorpresa rovinata, lo spoiler è arrivato proprio alla vigilia dell’evento.

Madonna diceva che Italians do it better (Gli italiani lo fanno meglio, ndr) e chi siamo noi per contraddirla? Anche perché, quello è poco ma sicuro, il popolo del Bel Paese è sempre in grado di fare qualcosa che convinca il mondo del fatto che è vero, come cantava la celebre icona statunitense, che gli italiani hanno una marcia in più.

Soprattutto, si provi a dire il contrario, quando si parla di cibo. Non è questa la sede opportuna per decretare se la tradizione culinaria dello Stivale sia migliore di tante altre – e poi noi saremmo spudoratamente di parte, suvvia – ma se a dirlo è uno straniero, allora beh, il dubbio che sia effettivamente così viene eccome.

Ha fatto il giro dei social e del web, nelle scorse ore, un video girato dietro le quinte dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 capitolino deve ancora entrare nel vivo, ma tennisti e tenniste sono già al Foro Italico da diversi giorni. Oggi si è svolto il sorteggio del tabellone principale e quindi, oramai, ci siamo: a breve, i campioni del circuito, incluso Jannik Sinner, scenderanno in campo per contendersi il titolo, la coppa e il prestigio derivanti dalla vittoria in un evento di tale caratura.

Gli italiani lo fanno meglio? Lei dice di sì

Il video in questione è stato postato dalla tennista russa naturalizzata australiana Daria Saville, che è parsa incredula dinanzi all’abbondanza del buffet messo a disposizione dei tennisti presso il ristorante del Foro Italico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daria Saville (@daria_sav)



Ha filmato e documentato tutto in maniera estremamente scrupolosa, come avrebbe fatto un qualsiasi turista alla sua prima volta al cospetto del buffet di un resort a cinque stelle. Segno che è rimasta estasiata dai colori, dai profumi e dall’aspetto delle pietanze offerte loro. Nella clip si vede di tutto un po’: pizze e pokè, pane appena sfornato, primi piatti cotti secondo tradizione, secondi di carne e di pesce, ma anche verdure, insalata e frutta di ogni genere. Senza parlare dell’angolo del buffet dedicato ai dolci.

Gelati per tutti i gusti e per tutte le esigenze, dessert monoporzione e anche, udite udite, cannoli siciliani che mettono fame solo a guardarli. Daria Saville non ha dubbi, insomma, su quale sia la città in cui i tennisti mangiano meglio in assoluto: “Bisogna aspettare un torneo italiano – ha sentenziato – per trovare la migliore cucina del tour”. E chi se la sente di darle torto?