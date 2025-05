Sorteggio tabellone Internazionali d’Italia: gli avversari degli azzurri

Ecco cosa il sorteggio del tabellone principale dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia ha riservato al battaglione azzurro.

Indipendentemente da come andrà, questa edizione degli Internazionali d’Italia sarà più speciale che mai. Il perché è presto detto: proprio il Masters 1000 di Roma sancirà il ritorno in campo di Jannik Sinner, che è rimasto fermo ai box per ben tre mesi per scontare la sospensione derivante dal caso doping di cui è stato protagonista.

Ci sono molti altri motivi ancora, ad ogni modo, per pensare che sarà un’edizione ancor più spumeggiante del solito. Lorenzo Musetti è ufficialmente in top ten e anche Matteo Berrettini è tornato in mezzo ai grandi, ragion per cui ci sarà, al Foro Italico, tanta, ma tantissima, Italia. Fino, presumibilmente, alle fasi finali del torneo, sebbene ci sia qualche incognita con cui si dovrà necessariamente fare i conti nella città eterna.

I dubbi più grandi sono quelli che serpeggiano intorno alla figura del tennista romano, che sappiamo essersi ritirato dal Masters 1000 di Madrid per via del solito problema agli addominali. Ha mollato l’osso contro Jack Draper per non pregiudicare la sua partecipazione all’appuntamento casalingo, ma non è ancora detto, purtroppo, che The hammer riesca effettivamente a scendere in campo. Men che meno dopo aver saputo che lui e suo fratello Jacopo, che avevano ricevuto una wild card, non giocheranno insieme il doppio.

Incroci e main draw a Roma: è il giorno della verità

Resta da capire, poi, quanto – e se – la lunga sostanza abbia inciso su Sinner: riuscirà il numero 1 del mondo a difendersi dall’assalto dei potenziali “invasori”, oppure continuerà a “pagare” per quanto accaduto?

Lo scopriremo presto, perché gli Internazionali d’Italia, a questo punto, sono ufficialmente alle porte. Il torneo entrerà nel vivo domani, 6 maggio 2025, mentre il sorteggio del tabellone principale è in programma per oggi, 5 maggio 2025; alle 11 toccherà al main draw femminile, alle 12 a quello maschile. Non è prevista una diretta televisiva, ma è probabile che la cerimonia venga trasmessa in diretta sulle pagine social dell’evento, della Federtennis e anche di Supertennis.

Sapremo solo allora cosa il destino abbia deciso di riservare al battaglione azzurro e ai suoi tantissimi rappresentanti. Sul fronte Atp, oltre ai già citati campioni, ci saranno Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Dovranno passare dalle qualificazioni, invece, Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro e Matteo Gigante. Quanto all’entry list femminile, le portacolori saranno Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Sara Errani, Nuria Brancaccio, Tyra Caterina Grant e Giorgia Pedone, Federica Urgesi e Arianna Zucchini.

Seguono aggiornamenti