Pronostico Inter-Barcellona: San Siro può fare la differenza

Inter-Barcellona è un match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il nome della prima finalista dell’edizione 2024-25 della Champions League uscirà fuori dalla sfida di San Siro tra Inter e Barcellona, pronte a darsi di nuovo battaglia a distanza di soli sei giorni dalla spettacolare semifinale d’andata. Un match che in tanti, compresi gli addetti ai lavori, hanno definito un vero e proprio spot per il calcio, una di quelle partite – secondo Pep Guardiola – che fanno sì che gli stadi non rimangano vuoti.

In effetti a Montjuic una settimana fa è andato in scena un festival di emozioni, che ha tenuto incollati alla tv gli appassionati di tutto il mondo. Sei gol complessivi (3-3), giocate fantascientifiche – su tutte quelle di Lamine Yamal, che si conferma un giocatore pazzesco nonostante abbia solo 17 anni – e continui botta e risposta, con l’Inter che è stata capace di andare in vantaggio per ben due volte, nel primo caso addirittura di due gol. Non manca un pizzico di rammarico per la squadra di Simone Inzaghi, brava ad approfittare degli spazi lasciati dai blaugrana, tanto efficaci in attacco quanto vulnerabili a livello difensivo. Il pareggio è, in ogni caso, un risultato che fa comodo ai nerazzurri. Per nulla scontato, visto che erano arrivati in Catalogna con il peso delle tre sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato e con il contraccolpo psicologico dietro l’angolo.

Inzaghi ci crede

Impensabile neutralizzare la qualità della corazzata di Hansi Flick, quasi ingiocabili dalla metà campo in su. Ma l’Inter se l’è cavata egregiamente, soprattutto nel secondo tempo, sul risultato di 2-2, quando Inzaghi ha provato ad alzare leggermente il baricentro e ad aggredire maggiormente i portatori di palla del Barcellona.

Non a caso a metà ripresa i campioni d’Italia in carica hanno trovato il terzo gol, ancora con Dumfries (autore di una doppietta), dimenticando in fretta la rimonta subita nella prima frazione di gioco, quando Yamal e Ferran Torres avevano riacciuffato l’Inter, avanti 0-2 dopo i primi 20 minuti. La gioia per il vantaggio ritrovato però è durata appena due giri di lancette: un’altra prodezza, stavolta di Raphinha, ha provocato l’autorete di Sommer e fissato il risultato sul 3-3. Velocità, fisicità e potenza fisica – decisiva soprattutto sui calci piazzati, anche per una questione di centimetri – hanno permesso a Lautaro Martinez e compagni di uscire imbattuti dall’impianto catalano e nient’affatto ridimensionati. Inzaghi fa bene a crederci e non ha sorpreso il corposo turnover di sabato scorso con il Verona in campionato, quasi come se volesse dare priorità assoluta alla coppa.

La vittoria è arrivata ugualmente sugli scaligeri, sconfitti 1-0 con un gol di Asllani su rigore. Successo prezioso che tiene in vita le flebili speranze di riacciuffare il Napoli di Antonio Conte, sempre a +3 ed ormai vicino allo scudetto. Ha vinto nonostante il turnover anche il Barcellona, rischiando comunque comunque qualcosa contro il già retrocesso Real Valladolid (1-2). In questo modo i blaugrana hanno mantenuto il vantaggio di 4 punti sul Real Madrid nella classifica della Liga (nel fine settimana ci sarà proprio un incandescente Clasico).

Nella gara di ritorno nzaghi spera di riavere Lautaro Martinez, costretto ad uscire nella sfida di Montjuic per un problema alla caviglia. Il Toro, assente col Verona, sta provando a forzare i tempi così come Pavard, altro probabile assente. Nel caso in cui l’argentino non dovesse farcela partirà dal 1′ Taremi in coppia con Thuram.

Discorso simile per Lewandowski: il centravanti polacco non ha ancora recuperato completamente ma potrà accomodarsi almeno in panchina. Flick però dovrà fare a meno di un giocatore chiave come Koundé, che si è fatto male all’andata e sarà sostituito da Eric Garcia. In dubbio anche Gavi, uscito anzitempo a Valladolid.

Come vedere Inter-Barcellona in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter-Barcellona è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions League, ottenendo ben 12 vittorie in questa striscia positiva. Anche il dato sulle semifinali europee conforta Inzaghi: i nerazzurri hanno vinto 9 volte su 11 nei penultimi atti delle competizioni continentali giocati a San Siro. Il Barcellona però ha dimostrato di essere una squadra fortissima, soprattutto a livello offensivo. Servirà un’altra prestazione con la P maiuscola per tenere testa ai catalani, che anche a Milano – dove hanno vinto solo una volta in sei trasferte di Champions League contro l’Inter, nel 2019 – difficilmente resteranno a secco di gol. Ci aspettiamo un’altra gara equilibrata e movimentata – almeno un gol per parte – con la squadra di Inzaghi che dovrebbe riuscire quanto meno ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Iñigo Martínez, Martin; Pedri, de Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2