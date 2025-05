Pronostico Crystal Palace-Nottingham Forest: momento difficile e sgambetto possibile

Crystal Palace-Nottingham Forest è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta subita in semifinale di FA Cup con il Manchester City il Nottingham Forest ha dimostrato di aver accusato il colpo perdendo anche il recupero di Premier League con il Brentford, passato a City Ground con il risultato di 0-2. Per i Tricky Trees è stato il terzo k.o. nelle ultime quattro giornate di campionato nonché la terza delusione consecutiva davanti al proprio pubblico, che in questa stagione si è rivelato spesso un fattore nelle gare degli uomini di Nuno Espirito Santo. Insomma, la sensazione è che il Forest si sia fermato sul più bello, quando il sogno Champions League sembrava davvero a un passo.

Scavalcati da Chelsea, Newcastle e City e scivolati fuori dalle prime cinque, i Garibaldi Reds restano comunque ancora in piena corsa per una storica qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie ma anche per l’Europa minore, che sarebbe ad ogni modo un risultato clamoroso dal momento che l’obiettivo principale, ad inizio stagione, era conquistare la salvezza il prima possibile.

Nottingham Forest che proverà dunque ad invertire la rotta a Selhurst Park contro il Crystal Palace, con cui è rimasto imbattuto negli ultimi nove scontri diretti, compreso l’1-0 dello scorso ottobre. Le Eagles non hanno più niente da dire in questo torneo, essendo salve da tempo e non potendo più avvicinarsi alla zona Europa. La testa è inevitabilmente già alla finale di FA Cup, che il prossimo 17 maggio la squadra guidata da Oliver Glasner avrà l’onore di contendere al Manchester City nel tempio di Wembley. In campionato i londinesi non vincono da un mese esatto: sono soltanto 2 i punti totalizzati nelle ultime quattro giornate, frutto dei due pareggi consecutivi con Bournemouth e Arsenal.

Come vedere Crystal Palace-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Nottingham Forest è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I problemi difensivi del Forest – nelle ultime cinque uscite la porta dei Reds non è mai rimasta inviolata – ed il fatto che Espirito Santo abbia avuto solo pochi giorni per preparare questa sfida, fanno ipotizzare un risultato positivo del Crystal Palace. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Nottingham Forest

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Neco Williams, Milenkovic, Murillo, Toffolo; Sangaré, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Dominguez; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1