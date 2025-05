Dal ring ai social, che cambiamento: un profilo che scotta

Chi lo avrebbe mai detto che potesse cambiare veste in maniera così radicale? Ecco come la regina dell’MMA ha lasciato tutti senza fiato.

Se è vero, come si dice, che i numeri parlano chiaro, il totale dei suoi follower suggerisce chiaramente che siamo in presenza, in questo caso, di un’atleta molto interessante e seguita. Non ne avrebbe quanti ne ha al momento, altrimenti, se così non fosse. E non ci sorprende, a dire la verità, che sia così tanto apprezzata nel panorama dei social media.

C’è ben più di un motivo, d’altra parte, per seguire Anastasia Yankova e per mostrare interesse nei confronti del suo profilo social. Il primo motivo è da ricercarsi, senza ombra di dubbio, non fosse altro per la passione che ci mette e per i sacrifici che ha fatto per arrivare fino a qui, nella sua carriera sportiva. Non è una tennista e no, non gioca neanche a calcio. Neppure a basket, a dirla tutta. Questa splendida dea dai lunghi capelli biondi e gli occhi di ghiaccio, contrariamente a come si potrebbe pensare, è una combattente russa di arti marziali miste.

Nata a Mosca nel 1991, ha scelto la strada delle arti marziali quando aveva 7 anni appena. Ha iniziato con il karate, lasciandosi influenzare e ispirare da personaggi come Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris e Bruce Lee. Nel tempo, però, ha deciso di concentrarsi sull’MMA, mondo in cui, effettivamente, si è presa un sacco di soddisfazioni.

Spietata Anastasia: pioggia di like per le sue foto supersexy

Il suo primo combattimento risale al 2013 e Anastasia, sin da subito, si è fatta notare dalle proprie avversarie e dal grande pubblico, infilando la bellezza di 5 vittorie consecutive.

Non è questo, ad ogni modo, il solo motivo per cui è diventata così popolare. La Yankova è celebre, infatti, anche per le sue prodezze social, nella misura in cui è solita postare, non quotidianamente ma quasi, scatti che la ritraggono in vesti molto diverse da quelle consuete. Non c’è troppo sport, sul suo profilo, ma c’è, in compenso, un alto tasso di sensualità.

Pullula di scatti sexy e, a giudicare dai commenti entusiasti dei suoi tanti follower, la cosa non dispiace affatto a nessuno di loro. Anastasia ha anche un suo brand personale e sa bene come sponsorizzarlo, considerando che i contenuti social sono diventati, oramai, il suo pane quotidiano. E nessuno, quello è poco ma sicuro, avrebbe potuto fare per il suo marchio meglio di quanto non faccia lei.