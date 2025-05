Pronostico Friburgo-Leverkusen: la quarta di fila vale la Champions

Friburgo-Leverkusen è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un campionato perso da diverso tempo, il Leverkusen ha cercato in qualche modo di dare un senso al finale di stagione. Cercando di non perdere mai – passi falsi in campionato ce ne sono stati pochi – e cercando di rendere ovviamente la stagione meno amara del previsto. Dopo la vittoria clamorosa lo scorso anno della Bundesliga, nessuno si aspettava la doppietta, ma senza dubbio tenere maggiormente testa al Bayern Monaco. Così non è stato.

E arrivati a questo punto della stagione, è durissima mettere in campo delle energie che possano fermare quelle delle avversarie. Soprattutto di una squadra come il Friburgo che si presenta a questo appuntamento forte di tre vittorie di fila e con un quarto posto al momento in cassaforte e che vorrebbe dire, come tutti sappiamo, una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Momento di forma stellare, in poche parole, per i bianconeri di casa. Che vorrebbero, tra le altre cose, riuscire anche a prendersi una rivincita nei confronti di una squadra che all’andata ha fatto cinque gol e che in generale, negli ultimi tre confronti, ha sempre vinto.

Ovvio che non si pensa al match del passato girone (o sì?) ma si pensa soprattutto a prendersi tre punti che potrebbero davvero determinare questo finale di stagione. E contro un Leverkusen scarico, il compito del Friburgo, domenica pomeriggio, ci pare abbastanza agevole.

Come vedere Friburgo-Leverkusen in diretta tv e streaming

Friburgo-Leverkusen è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Friburgo è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Snai.

Il pronostico

Nonostante i bookmaker diano una quota altissima alla vittoria dei padroni di casa e vedano favorita la squadra di Xabi Alonso, crediamo che in questo match il Friburgo possa riuscire realmente nel colpaccio. Sfida da almeno una rete per squadra e anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Friburgo-Leverkusen

FRIBURGO (4-2-3-1): Muller; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Doan, Adamu, Grifo; Holer.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hicanpie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3