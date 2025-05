Pronostico Brighton-Newcastle: rivincita servita

Brighton-Newcastle è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La rivincita, doppia, è servita. Sì, perché il Newcastle, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League – e vista la classifica i bianconeri di Howe non si possono permettere nessun passo falso – in questa stagione, nonostante si siano tolte diverse soddisfazioni, non hanno mai battuto il Brighton.

E inoltre, i padroni di casa, hanno eliminato dopo i supplementari dall’Fa Cup proprio i bianconeri. Un tabù da sfatare, insomma, una rivincita da prendere. E diciamo che la classifica, e le motivazioni, ci indicano appunto una cosa: questo Newcastle, che è lì, che sogna un piazzamento nella prossima Champions, deve mettere in campo tutte quelle qualità che servono per portare a casa i tre punti. Il Brighton da chiedere al proprio campionato non ha nulla ma ha fatto capire in più di un’occasione di non voler in nessun modo lasciare nulla al caso e niente per strada. Non hanno nessuna intenzione di fare regali Mitoma e compagni che, però, si dovranno arrendere alla velocità maggiore che ci sarà in campo da parte del Newcastle. Che è in grado, senza dubbio, di vincere questa partita anche in un momento diverso. Anche se i biancazzurri avessero qualcosa da giocarsi in questa stagione.

Come vedere Brighton-Newcastle in diretta tv e in streaming