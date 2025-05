Calcio, curve e like: dopo il bronzo arriva l’oro

Così la beniamina del calcio d’oltreOceano continua ogni giorno a fare breccia nel cuore dei follower: standing ovation per le sue curve fenomenali.

Come atleta ha vinto la medaglia di bronzo. Come donna, se ne esistesse una più pregiata di quella d’oro, la meriterebbe a mani basse. Perché è talmente bella, talmente affascinante, che è davvero difficile individuare, quanto meno nel panorama sportivo, una campionessa che lo sia più di lei, o che possa almeno eguagliarla in termini di sex appeal.

La lei di cui stiamo parlando è Lauren Sesselmann, nata nel Wisconsin, al di là dell’Oceano, nel 1983. Nel Vecchio Continente potrebbe non essere troppo conosciuta, ma chiunque bazzichi sui social network si sarà imbattuto di sicuro, almeno una volta nella vita, in uno dei suoi post. Potrebbe non sapere, tuttavia, che questa dea dai lunghi capelli biondi e dalle curve mozzafiato è stata una brillante giocatrice di calcio.

Per via della sua cittadinanza canadese, acquisita nel 2010 grazie alle origini del suo papà, ha giocato per 4 anni nella Nazionale del Paese nordamericano, arrivando ad ottenere dei risultati veramente incredibili. Insieme alle sue compagne di squadra, nel 2012 ha ottenuto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Ha dato un contributo fattivo ai fini della conquista dell’ambitissimo premio nella misura in cui ha giocato come titolare in tutte e 6 le partite che si sono rece necessarie ai fini di quest’impresa.

Lauren Sesselmann conquista i follower: quegli scatti da capogiro

Oltre che nella Nazionale canadese, ha militato in diverse altre squadre femminili: ai tempi del college era stata arruolata dai Purdue Boilermakers, dopodiché ha vestito le maglie di Sky Blue FC, Atlanta Beat e FC Kansas City. In campo, insomma, si è data un gran bel da fare, almeno fino a che ha potuto.

Una volta appese le scarpette al chiodo, comunque, ha ben pensato di allargare i suoi orizzonti. Ha recitato nel film Nevermore ed è stata molto attiva anche nel mondo dello spettacolo. Adesso lo è sui social network, dove si pone in modo sempre diverso: crea contenuti a tema fitness, ma si diverte anche a deliziare i suoi numerosi follower con le foto, sempre incantevoli, del suo corpo, che tradisce ancora il suo passato da atleta.

Le curve di Lauren Sesselmann sono quanto di più simile ci sia alla perfezione e ammirarle è una delle attività preferite da chi la segue su Instagram e dintorni. Non che la cosa ci stupisca, intendiamoci…