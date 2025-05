Pronostico Parma-Como: solo una sconfitta con il nuovo tecnico

Parma-Como è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Parma è venuto fuori da un ciclo di partite sulla carta terribili, rimanendo imbattuto e portando a casa ben 6 punti contro Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Un bottino sicuramente inaspettato, anche se i progressi raggiunti sotto la gestione Chivu sono ormai sotto gli occhi di tutti: il tecnico rumeno, subentrato a campionato in corso a Fabio Pecchia, ha trasformato il Parma in una squadra difficile da affrontare. Migliorata sensibilmente la fase difensiva – quattro clean sheet nelle ultime nove giornate – e ritrovata quella compattezza fondamentale in questa fase del torneo, soprattutto per un club che deve conquistare la salvezza il prima possibile.

Fatto sta che gli emiliani non perdono da oltre due mesi e con Chivu al timone l’hanno fatto una volta sola. A Roma, lunedì scorso, il Parma contro la Lazio (2-2) ha sfiorato pure quella che sarebbe stata la seconda vittoria di fila: in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Ondrejka, si è fatto riacciuffare nel finale dal biancoceleste Pedro, anche lui autore di due reti. Risultato che va comunque bene a Chivu e ai suoi uomini, alla luce delle sconfitte di Empoli e Venezia: adesso i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono 7. Servirà un ulteriore sforzo, tuttavia, per raggiungere la quota della tranquillità. I ducali in questo turno ospiteranno al “Tardini” il Como di Cesc Fabregas, reduce da quattro vittorie di fila ed aritmeticamente salvo.

I lariani hanno approfitato del calendario non impossibile per scalare la classifica ed ora mettono nel mirino il decimo posto (il Torino è a +1). Chiudere nella parte sinistra sarebbe una soddisfazione per una neopromossa che ha ambizioni importanti e che il prossimo anno vorrebbe fare il salto di qualità puntando all’Europa.

Parma-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Tante assenze per Chivu, che dovrà fare a meno anche di Bernabé, Osorio, Benedyczak e probabilmente pure Cancellieri. Il tecnico gialloblù confermerà il 3-5-2 con Pellegrino e Bonny in attacco: a centrocampo Ondrejka, uno dei più in forma nelle ultime giornate, partirà dal 1′ al posto di Hernani. Sulle fasce Hainaut e Valeri.

Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare sugli infortunati Sergi Roberto, Dossena ma soprattutto Diao, il cui campionato è già terminato. In compenso sono diversi i dubbi dell’allenatore catalano: Perrone e Caqueret si contendono una maglia in mediana, davanti invece Cutrone dovrebbe spuntarla su un Douvikas non al 100%.

Come vedere Parma-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Como, in programma sabato alle 15:00 allo stadio "Tardini" di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Tra Serie A e Serie B il Parma ha perso solo due volte davanti al proprio pubblico contro il Como. Imbattuti da 15 partite, le ultime sconfitte degli emiliani con i lariani risalgono addirittura a metà del secolo scorso. Gli uomini di Fabregas continuano a seguire la loro filosofia di gioco votata all’attacco e non stanno regalando niente a nessuno, però contro questo Parma solido e affamato di punti non sarà semplice portare via l’intera posta in palio: ci aspettiamo una gara equilibrata, in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Parma-Como

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1