Pronostico Brentford-Manchester United: una seconda volta storica

Brentford-Manchester United è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà una storica seconda volta per il Brentford. Sì, perché da questa partita non può che uscire un solo risultato e sappiamo tutti qual è. Soprattutto perché il Manchester United di Amorim, che nonostante abbia messo in cassaforte il passaggio del turno conquistando, di fatto, la finale di Europa League, confermerà quanto visto nelle scorse settimane: vale a dire il turnover sarà ampio, ampissimo. Il pensiero è sempre rivolto a giovedì prossimo.

E di questo ne approfitteranno i padroni di casa che, c’è da dire, vivono anche un buon momento: dono due le vittorie di fila del Brentford, pesantissima l’ultima sul campo del Nottingham nel corso della settimana che ha messo a serio rischio la qualificazione Champions League della squadra di casa che è rimasta fuori dai primi cinque posto. Un segnale, questo. Anzi un doppio segnale. Il Brentford non vuole lasciare spazio a nessuno, nonostante non abbia più nulla da chiedere al proprio campionato, e inoltre vuole chiudere l’annata regalando il maggior numero di soddisfazioni possibili ai propri tifosi. Sì, è proprio così.

Detto questo, è evidente che noi abbiamo un pensiero su come finirà questa partita. Lo avrete capito anche voi. E sotto vi diciamo quello che pensiamo, in generale, su come potrebbe finire questa sfida.

Come vedere Brentford-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Manchester United è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brentford è quotata 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Sicuramente la partita regalerà almeno tre reti complessive e anche lo United per non perdere il “vizio” troverà la via del gol. Ma ci sono pochissime possibilità che questo match possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester United

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter; Noorgard, Yarmolyuk; Mbuemo, Damsgaard, Schade; Wissa.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoto, Maguire, Shaw; Obi, Eriksen, Ugarte, Dorgu; Mount, Fernandes; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1