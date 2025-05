Tutti pazzi per la tennista pin-up: curve roventi in campo

Tennista, modella e addirittura Miss: continua a collezionare successi e apprezzamenti la sexy tennista italiana dalle curve d’oro e il sorriso magnetico.

Si è iniziato a parlare di lei già nel 2019. Ma adesso, a distanza di soli 6 anni dalla sua prima apparizione, sui social network è già una stella. Senza se e senza ma. La popolarità è arrivata molto presto per Susanna Giovanardi, che in quell’anno si aggiudicò il titolo di prima miss dell’anno, proprio in concomitanza con l’ottantesimo anniversario del concorso di bellezza tutto italiano.

Si distinse subito, in quel contesto, per il suo fascino innegabile, ma anche per la somiglianza con Sofia Loren. Ben presto, però, si è scoperto che, al di là di un fisico pazzesco e di un viso da copertina, quella ragazza romana, al tempo 19enne, aveva un altro asso nella manica. Già allora, infatti, la Giovanardi giocava a tennis e aveva collezionato risultati e successi discreti nelle classifiche nazionali. Il che la rendeva ancor più meritevole di attenzione da parte dei media locali.

Non ci stupisce affatto, insomma, che sia diventata così famosa. E che tantissimi grandi marchi, nel tempo, abbiano voluto assicurarsela come testimonial d’eccezione per le proprie campagne. Ad una bellezza sconfinata Susanna abbina un’eleganza d’altri tempi, una grazia che buca lo schermo e cha fa di lei una delle reginette indiscusse dei social network.

Da Miss a modella passando per il tennis: spettacolo Susanna

“Susanna è la nuova Loren – disse di lei Patrizia Mirigliani – assomiglia alla nostra grande attrice, sembra di rivedere la donna anni ’50- Ha le caratteristiche, la fisicità di Sofia: l’altezza, le forme, le gambe sono quelle. La nuova miss è una tennista Pin Up, dall’aspetto mediterraneo, moderno. Ma, oltre tutto, racchiude i concetti sui quali si basa Miss Italia, diciamo la nostra filosofia. Crede nelle sfide, va diretta verso i suoi obiettivi, è impegnata nello studio e nello sport, ha il volto pulito di una ragazza attenta alla propria salute. E poi non ha mai partecipato a concorsi di bellezza e la giuria ha visto giusto”.

Un giudizio premonitore, se vogliamo, che oggi si è concretizzato in un successo senza precedenti. La Giovanardi è ovunque e tutte le campagne di cui è protagonista sono, in bella mostra, sul suo bollentissimo profilo social. E poco importa che il suo sogno di diventare una top ten del tennis mondiale non si sia concretizzato, perché ha comunque aperto tanti altri cassetti e continuato, nel frattempo, a godersi le gesta dei suoi colleghi. Nelle scorse settimane, per esempio, era a Montecarlo, per assistere al Masters 1000.

Lavora nella moda, settore che ama, ragion per cui non si può certo dire che non abbia ottenuto ciò che voleva. E poi, chissà: ha ancora tanto tempo davanti a sé per realizzare, se lo vorrà, tutto ciò che il suo cuore desidera.